Amici 20, Aka7even rivela: "Non andrò più a vivere con Deddy perchè..."

Gossip TV

La rivelazione del cantante finalista di Amici 20.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che partirà il prossimo 18 settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex allievo Aka7even ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan lasciandosi andare a una rivelazione inaspettata circa la convivenza con il cantante Deddy.

Aka7even e Deddy: salta la convivenza dopo Amici, ecco perché

Nella scuola di Amici tra Aka7even e Deddy è nata una bellissima amicizia tanto che, subito dopo la finale del talent show, avevano annunciato sui social la loro decisione di andare a vivere insieme. "Può non sembrare, anzi forse sì, però siamo molto simili. Siamo tanto romantici, dolci, un po’ scemi. Facciamo le stesse stupidate" aveva dichiarato il cantante di Zero passi.

Con il passar del tempo, però, i progetti dei due cantanti di Amici 20 sono cambiati. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, Aka7even ha infatti confessato che non ci sarà nessuna convivenza con Deddy: "Non andrò più a vivere con Deddy perché abbiamo due percorsi differenti e per me andare a vivere a Roma non ha senso, visto che non ho la casa discograficalì, non ho famiglia e non ho la produzione".

Leggi anche Alessandra Celentano stuzzica Raimondo Todaro sui social, la reazione di Maria De Filippi

Aka7even ha continuato spiegando: "Milano e Mantova sono le due tappe che più si avvicinano alle mie esigenze. Deddy quando vorrà venire a trovarmi, sarò pronto a sfidarlo in una gara di cucina". Nessun litigio o allontanamento tra i due giovani e amatissimi cantanti, Aka e Deddy hanno semplicemente preso strade diverse.

Scopri le ultime news su Amici.