Amici 20, Aka7even riceve una sorpresa inaspettata: "Il regalo più bello che mi potessero fare" (VIDEO)

Aka7even incontra la mamma ad Amici.

La finale di Amici si avvicina e la tensione inizia a farsi sentire. Proprio per questo motivo, la produzione del talent show di Canale 5 ha deciso di organizzare una sorpresa a ogni finalista. Dopo Alessandro Cavallo, anche Aka7even ha avuto la possibilità di rivedere un suo caro.

Nel daytime di Amici, andato in onda ieri mercoledì 12 maggio 2021, Aka7even ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della mamma. "Vederti è il regalo più bello che mi potessero fare" ha confessato il giovane cantante della scuola visibilmente emozionato. "Amore mio ti amo, sono orgogliosa di te, ti vorrei fare entrare il mio cuore per farti sentire quello che sento" ha detto la signora commossa.

"Luca sei il mio angelo, lo so che sei in finale. Mi manchi tanto, ti sei fatto bello grande. Sei bellissimo. Non mollare, non me l'aspettavo. Sei stato favoloso. Sei stato il primo finalista. Sei la mia vita, il nostro orgoglio. Fuori ti amano tutti. Sei forte e lo sei sempre stato. Guarda il cielo e mantieni i piedi per terra con umiltà" si è raccomandata la mamma con Aka7even, che ha prontamente replicato: "Sempre. Questo è solo grazie al vostro appoggio, se non fosse stato per voi non sarei qua e lo sai".

"Il signore ti ha dato un dono e lo devi portare più in alto che puoi. [...] Ti vorrei abbracciare ma non possiamo" ha aggiunto la mamma di Aka7even. "Io e mamma parliamo così, con gli abbracci" ha spiegato il giovane cantante di Amici "Ho scritto qualcosa per te, una lettera che poi ti farò leggere; parla del tuo momento difficile e di quello che avrei voluto fare io in quel momento".

