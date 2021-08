Amici 20, Aka7even replica alle critiche e svela la verità sul rapporto con Sangiovanni

Gossip TV

Aka7even sui social: "Io e Sangio siamo amici, basta con queste ca**ate".

Aka7even e Sangiovanni sono tra i protagonisti più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici. Tra i due giovani cantanti è nata una bellissima amicizia che, al contrario di quanto molti pensano, continua anche fuori dal talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Aka7even chiarisce il rapporto con Sangiovanni dopo Amici

Da quanto è finito Amici, Sangiovanni e Aka7even sono stati letteralmente travolti da un'ondata di calore e successo. I due ex allievi della scuola di Canale 5, però, non si sono mai mostrati insieme sui social e questo ha portato molti a pensare che tra loro non scorresse buon sangue. A chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato Luca Marzano.

Stanco delle critiche, Aka7even ha deciso di intervenire sui social e chiarire il rapporto che lo lega a Sangiovanni. Rispondendo a un utente che lo accusava di copiare il cantante di Malibù, Aka ha così replicato: "Che bello alzarmi la mattina e leggere queste ca**ate. Non riesco a capire perché vi siete impuntati con questa guerra tra fandom. Tra la mia e quello di Sangio. È una cosa orribile, non ha senso".

"Io e Sangio siamo amici, ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché" ha spiegato Aka7even rivelando di avere un bellissimo rapporto di amicizia con Sangiovanni "Basta. Mettiamo un punto a questa storia perché è insensata. Fate l'amore e non la guerra".

