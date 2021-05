Amici 20, Aka7even fa infuriare i Fan su Instagram: ecco cosa è successo

Gossip TV

Lo scivolone di Aka7even fa infuriare tutti i fan del cantante di Amici.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria della giovane ballerina Giulia Stabile, ma il successo del talent show di Maria De Filippi ha travolto anche gli altri protagonisti della finale, incluso Aka7even. Il cantante si è presentato in una diretta Instagram con Deddy, rivelando un notizia inaspettata e commettendo anche uno scivolone, che i suoi fan sembrano non aver perdonato. Ecco cosa è successo al cantante di ‘Mi Manchi’.

Amici 20, Aka7even la fa grossa: fan in rivolta

La scuola di Amici sforna talenti che riescono ad emergere e ad attirare una larga fetta di fan. La ventesima edizione del talent show di Canale5 è stata vinta da Giulia Stabile, giovane e talentosa ballerina che ha incantato tutti con la sua espressività e i movimenti aggraziati. Il successo, tuttavia, ha travolto anche gli altri finalisti del programma, compreso il discusso Aka7even, che secondo molti è il vincitore morale di questa edizione. Il cantante può vantare un folto stuolo di fan ed è già a lavoro per crescere con la sua musica e conquistare un posto nel firmamento delle star italiane.

Nelle ultime ore, Aka7even ha fatto una diretta Instagram con Deddy, che ha rotto il silenzio sulla relazione con Rosa, confidando agli utenti del web di aver deciso di andare a convivere con il collega. Durante l’incontro virtuale, tuttavia, il cantante di ‘Mi Machi’ si è reso protagonista di uno scivolone che potrebbe costargli caro. Deddy ha ricordato un episodio molto buffo, ovvero quando si è mascherato da stella per spaventare Aka che, non sospettando nulla, ha urlato per l’improvvisata del collega.

Peccato che per descrivere la scena, Aka abbia commentato: “Ho urlato come una checca”. Un commento decisamente fuori luogo visto anche il periodo storico, che certamente è stato fatto in buona fede ma non per questo deve essere giustificato. Immediata la reazione dei fan, che hanno criticato duramente il cantante per questa svista facilmente evitabile.

