Amici 20, Aka7even elogia Rosa Di Grazia e poi svela: "Eravamo pronti per il Grande Fratello"

Gossip TV

Aka7even e Rosa in diretta insieme dopo Amici.

Aka7even e Rosa Di Grazia sono stati tra i protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici. I due ex allievi del talent show di Canale 5 hanno deciso di fare una diretta Instagram insieme in cui si sono lasciati andare a delle nuove confessioni.

Aka7even e Rosa dopo Amici: le confessioni dei due ex allievi

Aka7even e Rosa si sono conosciuti ad Amici e hanno stretto un'amicizia molto importante. A qualche mese dalla finale del talent show di Maria De Filippi, che ha visto trionfare Giulia Stabile, i due ragazzi hanno deciso di fare una diretta su Instagram insieme per rispondere alle curiosità dei loro numerosissimi fan.

Parlando del loro percorso nella casetta di Amici, Aka7even ha speso parole piene d'affetto per la sua amica Rosa. Interpellato dai fan, il giovane cantante di Loca ha elencato i pregi della ballerina: "Il pregio più bello di Rosa è che se entra in una stanza silenziosa lei fa rumore come se fosse piena di gente. Se non c’è armonia lei la crea. Insomma, dove c’è Rosa c’è rumore. Mi piace un sacco anche la tua sicurezza". "Siamo molto simili io e te" ha prontamente replicato la Di Grazia.

Leggi anche Le dolci parole di Sangiovanni per la sua amata Giulia Stabile

Il loro percorso nella scuola di Amici non è stato per niente facile, anzi. Sia Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, che Rosa hanno dovuto affrontare tante difficoltà e numerose critiche. "Io e Rosa Di Grazia eravamo pronti per il Grande Fratello, eravamo pronti per quella carriera" ha dichiarato il cantante in maniera ironica.

Scopri le ultime news su Amici.