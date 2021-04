Amici 20, Aka7even e Raffaele in lacrime per Martina: arriva il gesto inaspettato sui social della ballerina (VIDEO)

Gossip TV

Aka7even piange per l'eliminazione di Martina, ma lei scrive sui social a Raffaele.

L'eliminazione di Martina Miliddi ha toccato profondamente Giulia Stabile, Aka7even e Raffaele Renda che, dopo l'addio della ballerina, si sono lasciati andare alle lacrime nella casetta di Amici. A sorprendere tutti, però, è stato il gesto di Martina che, una volta tornata sui social, ha dedicato una stories all'allievo di Arisa.

Aka7even disperato per Martina, lei scrive a Raffaele dopo Amici

La quinta puntata del Serale di Amici si è conclusa con l'eliminazione di Martina. Un'uscita di scena che ha stravolto alcuni allievi della scuola con cui la ballerina aveva legato in particolare modo. Oltre a Giulia, infatti, anche Aka7even, che nelle ultime settimane si era mostrato freddo e distaccato nei suoi confronti, è crollato: "Non volevo se ne andasse così. Almeno verso di me. Volevo almeno parlare".

"Per la prima volta nella mia vita ha vinto l'orgoglio. Però poi succede questo. Esce e piango come un co****ne. Non voglio piangere più sennò mi viene il mal di testa" ha confessato Aka7even che aveva vissuto con Martina una breve storia d'amore ad Amici. Ma il cantante non è stato l'unico ad aver pianto per la ballerina. Anche Raffaele si è isolato dal gruppo e si è lasciato andare alle lacrime.

A grande sorpresa di tutti, Martina è tornata sui social dove ha deciso di dedicare una storia su Instagram proprio a Raffaele: "Ti guardo da casa. Spacca love". Ricordiamo che la ballerina di latino aveva lasciato Aka7even per il cantante della squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini. Il post, quindi, potrebbe avere un valore molto più importante di quello che pensiamo.

