Amici 20, Aka7even disperato per Martina Miliddi: "È finita. Lei ha Raffaele in testa e basta" (VIDEO)

Martina molla Aka7even per Raffaele, caos nella Casetta di Amici.

Dopo essersi dati reciprocamente un’ultima possibilità, Martina Miliddi ha deciso di lasciare Aka7even per Raffaele Renda. La decisione della ballerina di Amici 20 ha spiazzato il cantante di Yellow che si è lasciato andare a una vera e propria crisi di pianto.

Aka7even in lacrime per Martina ad Amici

Tutto è successo ieri quando Aka7even ha chiesto un nuovo confronto a Martina, che negli ultimi giorni era stata sfuggente. "C'entra ancora Raffaele?" ha domandato il cantante vedendo la ballerina fredda e distaccata. "Non è solo questo" ha risposto la ragazza confermando così l'interesse per Raffaele e scatenando una forte reazione in Luca.

"Sappi che non te ne faccio una colpa, ma da parte mia avrai zero. Non ci sarò più. Per te ci saranno sempre buone parole, non sono una persona che infanga, mai. Però, tu e lui dovete evitarmi perché non mi meritate. Ti riesci a mettere nei miei panni? È l'ultima conversazione che avrò con te quindi sei pregata di rispondermi. Ti auguro che ti tratti meglio di come ti ho trattata io. Mi spiace perché eravamo una bella coppia" ha dichiarato Aka7even visibilmente provato. Reduce da una crisi di pianto, Aka ha poi raggiunto Raffaele per informarlo della sua intenzione di non avere più nessuna amicizia con lui. I due cantanti della scuola di Amici si sono stretti la mano in segno di rispetto.

Chiuso il capitolo Aka7even, Martina è andata da Raffele per capire le sue reali intenzioni. Se la ballerina è apparsa abbastanza convinta della sua scelta e dei suoi sentimenti, il cantante le ha confessato di essere molto confuso: "Non so cosa dirti, mi trovo in difficoltà. Non so veramente che dire e non so come mi sento".

