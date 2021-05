Amici 20, Aka7even: "Devo ancora metabolizzare. Maria De Filippi mi disse che..."

Gossip TV

Aka7even racconta tutte le emozioni vissute nella scuola di Amici 20.

Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, è stato tra gli allievi più amati e apprezzati della ventesima edizione di Amici, che si è conclusa con il trionfo della ballerina Giulia Stabile. Intervistato da Billboard, il giovane cantante ha raccontato tutte le emozioni vissute nella famosa scuola e ringraziato Maria De Filippi per essergli stata vicino sempre.

Aka7even: il percorso ad Amici e il retroscena su Maria De Filippi

"Ancora devo metabolizzare l’entrata ad Amici, quindi figurati se ho metabolizzato l’uscita" ha confessato Aka7even parlando del suo percorso nella scuola di Amici "Per me è stato tutto molto naturale, dal vestirmi come mi pareva a fare musica a modo mio. Questa libertà di espressione che ci è stata concessa è la cosa che ho apprezzato più di tutto durante il programma". Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli non ha vinto il programma, ma si è portato a casa la stima e l'affetto del pubblico "Vedo un grande affetto da parte del pubblico e sono contento e orgoglioso, perché sto facendo quello che ho sempre sognato".

Aka7even ha parlato del grande successo ottenuto con Mi Manchi, certificato disco d'oro. Un brano uscito solo grazie alla De Filippi, che ha spinto il giovane cantante a farlo ascoltare a tutti: ​"Io non ero convinto, ma alla fine le ho dato ragione e il brano è esploso. Non volevo neanche farla uscire. Poi ne ho parlato con Maria De Filippi dicendole che avevo pronta anche un’altra canzone che mi piace di più. Maria De Filippi mi disse dobbiamo far uscire “Mi manchi” perchè è fortissima. Un brano universale che puo’ arrivare davvero a chiunque".

A proposito del suo album, uscito ieri a mezzanotte, il finalista di Amici 20 ha dichiarato: "Questo album rappresenta tutto il mio percorso ad Amici e una visione eclettica dell’artista che voglio essere. Va a sfociare su un mood americano, perchè il mio obiettivo è quello di portare in Italia l’occhio della popstar. Loca? L’obiettivo era quello di farlo diventare un tormentone e io credo di esserci riuscito".

