Amici 20, Aka7even confessa il suo amore alla ballerina Martina Miliddi: "Mi sono innamorato" (VIDEO)

È nata la prima coppia nella scuola di Amici, è amore tra Aka7even e Martina.

È sbocciato l'amore nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione. Nelle ultime ore, il cantante Aka7even ha deciso di aprire il suo cuore e confessare il suo amore alla ballerina Martina Miliddi.

È amore tra Aka7even e Martina Miliddi, la dichiarazione d'amore ad Amici

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici, Aka7even e Martina si sono lasciati andare a dolci dediche d'amore. Tutto è nato dall'ingresso nella scuola di Enula che ha provocato la gelosia della ballerina: "Parte la tua canzone, lei cantava e ti guardava, tu l'hai guardata e ti sei imbarazzato. [...] Mi è partito l'emobolo. Ti avrei tirato un ceffone".

"Non ho fatto niente mi sono solo stupito che conoscesse la mia canzone" ha confessato il cantante cercando di giustificarsi. "No, ho avuto la sensazione che ti fossi imbarazzato, ti ho guardato e vi siete sorrisi" ha prontamente replicato la ballerina. Per rassicurare la Miliddi e farle capire di tenere a lei, Aka7even si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d'amore.

"Come devo fartelo capire che ci sei solo tu? Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato" ha dichiarato Aka7even facendo emozionare Martina che, visibilmente felice, gli ha chiesto se fosse sicuro dei suoi sentimenti. "Non è che sono sicuro, ci metto la mano sul fuoco" ha prontamente replicato il giovane cantante di Amici.

