Amici 20, Aka7even batte Sangiovanni al televoto: "Ci sta che ci rimanga male dopo che arriva sempre primo" (VIDEO)

Aka7even ha battuto Sangiovanni nella gara al televoto. La vittoria inaspettata del cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha spiazzato tutti i ragazzi, in particolar modo Sangio che ha lasciato la casetta di Amici in lacrime.

Sangiovanni battuto al televoto da Aka7even, la reazione di Giulia ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici, Maria De Filippi ha rivelato l'esito della gara al televoto ai cantanti della scuola. A grande sorpresa, Aka7even ha battuto tutti classificandosi al primo posto con il suo inedito Loca. Terzo posto per Sangiovanni, che non ha nascosto la sua delusione. "È la prima volta che si vede terzo in una classifica. Che effetto fa? ha domandato la conduttrice al giovane cantante di Lady.

"No vabbè, non dico nulla. Penso che ormai sia arrivato il mio momento. Va bene così" ha confessato Sangiovanni visibilmente deluso e amareggiato. "Sono contentissimo. Davvero non me lo aspettavo. Non so cosa dire. Grazie, vuol dire che alla gente piaccio, cerco sempre di essere me stesso quindi significa che qualcosa è arrivato" ha dichiarato Aka7even incredulo, ma felice.

La reazione di Sangiovanni ha allarmato Giulia: "Sono preoccupata per Sangio, lui è difficile che pianga. Stava piangendo mentre usciva". "Ci sta che ci rimanga male dopo che arriva primo in continuazione e ci sta che io mi stupisco dopo che arrivo secondo e terzo in continuazione" ha replicato Aka7even. "Io lo apprezzo più di me e anche al pubblico piace da morire, ma non tutti sanno che è molto sensibile" ha concluso la ballerina.

