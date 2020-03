Amici 19, Veronica Peparini abbandona il talent show?: "Avrei voluto dire tanto ma..."

Gossip TV

Lo strano sfogo sui social della professorella di ballo di Amici.

La diciannovesima edizione di Amici verrà ricordata come la più polemica degli ultimi anni. Dopo Alessandra Celentano, anche Veronica Peparini, che fino ad adesso non era mai intervenuta, ha deciso di dire la sua sui social. Il motivo? L'accusa rivolta al fratello Giuliano Peparini sul modo di ideare le coreografie del Serale.

Lo sfogo di Veronica Peparini su Amici

Subito dopo la messa in onda della semifinale di Amici, Veronica si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social in difesa dell’intero programma di Maria De Filippi che non è passato inosservato: "Un programma che si dà per scontato ma che non lo è! Avrei voluto dire tanto. Non c’è nessun programma che si focalizza così tanto sulla danza, che ci permette tutto questo. [...] Ci saranno pro e contro come in tutte le cose nella vita ma il valore di tutto ciò non si può dare per scontato. E che io ci sia o no domani, vorrei ribadire che non esiste un programma così. Grazie a chi ci crede e a chi ce lo permette. Quindi grazie alla padrona di casa. Siete liberi di pensarla diversamente da me, io nel mio piccolo credo di avere un posto nella Danza e mi permetto di prendere posizione!".

La Peparini ha poi continuato difendendo anche il fratello Giuliano, direttore artistico del Serale, accusato di creare coreografie troppo scenografiche e poco dedicate ai ballerini: "Mi sono trovata ad esultare, gioire e sorridere di fronte ad esibizioni pazzesche, ballate da ballerini di alto livello, una Danza compresa, spiegata e mostrata. Grazie a chi ce lo permette, ad esempio Giuliano!".

Oltre alla maestra Veronica, anche Andreas Muller è intervenuto sui social per difendere il talent show di Canale 5 dalle polemiche: "Viva la competizione sana. Viva lo spettacolo piacevole. Viva la danza e la musica. Viva un programma come questo…". Non solo. Il ballerino e vincitore della sedicesima edizione di Amici ha anche manifestato una certa insofferenza dovuta all’impossibilità di ballare al Serale in questo periodo: "Io comunque a guardarlo da casa faccio una fatica immensa. Ho una voglia di ballare pazzesca".

L'appuntamento con la finale di Amici è per venerdì 3 aprile 2020, in prima serata su Canale 5.