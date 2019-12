Amici 19, spoiler di Emma Marrone: alta tensione per le eliminazioni

Gossip TV

Le anticipazioni e l'ospite della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi.

La puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda sabato 14 dicembre 2019, sarà ricca di colpi di scena. La produzione ha annunciato che la classe della scuola dei talenti di Maria De Filippi verrà ridotta di due elementi. A rendere ancora più scoppiettante la puntata sarà la partecipazione di Emma Marrone, la quale ha dato l’annuncio di essere in studio come ospite.

Le anticipazioni della puntata del pomeridiano di sabato

Emma tornerà sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza per motivi di salute, decidendo di ricominciare proprio dal suo trampolino di lancio: la scuola di Amici. Vincitrice della nona edizione del talent show, la cantante, dopo quasi dieci anni, sarà presente in studio per pubblicizzare il suo nuovo disco Fortuna pubblicato lo scorso ottobre dalla Universal Music Group. Sicuramente il pubblico in studio sarà gremito di marroncine, felici di rivedere il loro idolo assente da molto tempo dalla scuola di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda le eliminazioni, stando a quanto è accaduto nelle puntate del daytime del talent show, i nomi a rischio sono almeno cinque. Giuseppe Preziosa, il quale sembra non aver colpito di professori. Nella puntata di ieri, il ballerino ha avuto un confronto in sala prove con la maestra Alessandra Celentano che gli ha ribadito di non essere tra i suoi preferiti. Il ragazzo ha reagito in maniera brusca alla notizia, chiedendo: “Ma allora cosa ci faccio qui (nella scuola)?” e l’insegnante ha controbattuto prontamente: “Non lo so, io non ti ho fatto entrare”. Stessa storia per Giorgia Lopez, la coreografa classica ha dichiarato: “Tu non mi piaci come ballerina, non mi piace come stai sul palcoscenico”, affermando che il punto di domanda sulla maglia della ragazza, secondo lei, potrebbe sostituirsi con un punto esclamativo che rappresenta lo sfavore dell’insegnante nei confronti dell’allieva. Tra i ballerini, anche Alioscia Grossi è tra i papabili eliminati, poiché tutta la commissione lo ritiene immaturo per restare ancora tra i banchi della scuola. Per quanto riguarda il canto, Rudy Zerbi si è confrontato con INico: l’insegnante ha affermato che la band non è all’altezza del talent show. Anche Veronica Peparini ha dato un giudizio negativo al ballerino latino, Valentin Alexandru, il quale ha ricevuto la maglia rossa con il punto di domanda perché troppo legato alla forma e poco all’espressione artistica.

Domani sarà registrata la puntata di sabato e finalmente potremmo sapere se tali supposizioni corrispondono alla realtà. Non perdetevi la puntata di Amici di Maria De Filippi, il 14 dicembre 2019, alle 14.10, su Canale 5.