Amici 19, Skioffi minaccia l’abbandono: la decisione della produzione dopo le polemiche

Annunciato il provvedimento per il rapper Skioffi.

Le polemiche che hanno travolto la diciannovesima di Amici di Maria De Filippi sono un caso ormai noto: un testo di Skioffi, ragazzo in attesa di giudizio, mandato in sfida da Rudy Zerby alla fine della prima puntata del talent, è stato accusato di sessismo e violenza. Nel corso della settimana successiva la formazione della classe, la produzione ha annunciato svariate volte la volontà di prendere dei provvedimenti al riguardo.

Il provvedimento ufficiale e lo sfogo di Skioffi

S’intitola Yolandi il pezzo incriminato dal pubblico di Canale 5 e dal popolo del web, un brano che ha alzato un polverone mediatico a discapito del (non ancora) nuovo allievo. Lo stesso testo che potrebbe compromettere l’ingresso del rapper nella scuola dei talenti più famosa della televisione. La produzione di Amici ha reso noto più volte di voler prendere delle decisioni in merito al percorso di Skioffi, e così è successo attraverso un comunicato consegnato al ragazzo: “La produzione ha deciso di sottoporre l’attenzione a una commissione, a dei componenti che confronteranno il proprio parere”. Tale gruppo di esperti sarà l’unico a decidere se il cantante potrà essere candidato al banco e fare la sfida con Gabriele.

La comunicazione ha suscitato un forte sconforto per Skioffi, il quale ha voluto sfogarsi con una sua compagna: “Una cosa che non capisco. Ok, nella vita si cresce e si cambia, ma perché definirlo al 100% un errore. Io non capisco questo”. Uno sfogo anche troppo diretto, che potrebbe far scatenare altre polemiche e pregiudicare il giudizio della commissione. Esprimendo il suo parere con Gaia Gozzi, ex concorrente di X Factor, la ragazza è riuscita ad inserire le parole del cantante nel giusto contesto, affermando: “Secondo me quello che tutto noi diciamo è una responsabilità… di comunicare in un certo modo”. Skioffi già travolto dalle critiche del popolo del web, molto sensibile a tali argomenti, ha dichiarato che in Yolandi ha voluto “mostrare il massimo dello schifo, della crudeltà della cosa”, cosa che in pochi hanno capito.

Il rapper più volte ha spiegato il suo punto di vista, come ha già fatto con il confronto con Maria De Filippi, tanto da confessare che “potrei uscire io di mia scelta”, valutando l’abbandono del programma. Atto di debolezza o dimostrazione di orgoglio? I suoi sostenitori si augurano che il ragazzo lotti fino alla fine ma il verdetto sarà emanato domani in puntata.

