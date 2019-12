Amici 19, professori al centro delle polemiche: cambiamenti in arrivo nelle commissioni?

Gossip TV

Continuano gli scontri tra i professori della scuola.

Lo scontro tra Timor Steffens e Alessandra Celentano ad Amici sembra destinato a durare ancora per molto, soprattutto in quest’edizione, visto che il professore di hip hop ha deciso di valorizzare le sue discipline. Non solo. Anche Natalia Titova quest’anno sembra più agguerrita che mai e non perde occasione per attaccare l'intera commissione di ballo.

Nuovi cambiamenti nella scuola di Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici, andata in onda sabato 30 novembre 2019, abbiamo assistito alla sfida tra Javier Rojas e Federico Pietrucci. Come prevedibile, la maestro Celentano ha votato per il ballerino spagnolo infastidendo però Timor che ha letteralmente sbottato: "Lui ha fatto una coreografia assolutamente nel suo stile. [...] Lei non sa quello di cui sta parlando. Javier ha fatto qualcosa di simile al suo stile". "Lui ha fatto una coreografia assolutamente al di fuori del suo stile. Io non mi permetto di dirti che non capisci un cavolo di danza classica. Non offendere! Stai al tuo postino, caro. [...] Oltre ad essere bravo è un artista. Mi sembra anche un po’ un mattarello… quella piccola follia che hanno tutti gli artisti… Io quando vedo un artista sono felice" ha subito replicato Alessandra.

Ma i problemi non sono finiti qui perchè la Titova è entrata nuovamente in studio per sottolineare la poca oggettività dei professori che, nella sfida tra Valentin Alexandru e Talisa Ravagnani, si sono schierati tutti e tre a favore della ragazza. Motivo per cui in molti pensano che molto probabilmente avverrà qualche cambiamento nella commissione di ballo: è da tempo che Natalia difende un latinista e sarebbe anche il caso quindi che almeno le sfide di latino-americano venissero giudicate da un esperto della disciplina.

Anche Valentin subito dopo la puntata si è lamentato del comportamento dei professori e, dopo aver parlato con la De Filippi, ha avanzato una proposta alla produzione del talent show di Canale 5, ovvero quella di avere la Titova in commissione. La richiesta del ragazzo verrà accettata?