Amici 19, Michelangelo Vizzini eliminato. Francesco Bertoli scrive: “Mi sentirò solo”

Francesco ha dedicato un post su Instagram al cantante eliminato dal talent show di Maria De Filippi.

Sabato 11 gennaio 2020, è andata in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5. La classe della XIX edizione della scuola dei talenti ha subito delle importanti variazioni sia in relazione alla sostituzione di un caposquadra, Giulia ha preso il posto di Nyv, sia all’eliminazione di due allievi della scuola: il ballerino Giuseppe e il cantante Michelangelo, entrambi sostituiti da due nuovi ragazzi, rispettivamente Karina, danzatrice classica e Francesca, cantante.

La dedica di Francesco Bertoli su Instagram

L’eliminazione di Michelangelo Vizzini, molto amato dai fan e dai suoi compagni di classe, ha suscitato diverse polemiche. Nonostante il sostegno del pubblico, il cantante romano ha dovuto sottostare alla volontà del giudice, chiamato per una sfida diretta che ha visto protagonista il ragazzo contro la sua contendente, Francesca. Quest’ultima, avendo la meglio su Michelangelo, è subentrata nella scuola di Amici, accaparrandosi il banco. La decisione ha suscitato tanto dispiacere e lacrime, specialmente da uno dei più cari amici dell’eliminato, Francesco Bertoli, il quale ha dedicato un post su Instagram, facendo sentire la sua vicinanza all’ex compagno di classe: “Lo sapete, sono uno di poche parole. Dico qualcosa quando sento la necessità di farlo, mi tengo sempre tutto dentro. Ci tengo a dire a tutti che Michelangelo Vizzino è uno dei ragazzi più buoni che io abbia mai conosciuto e che ogni giorno che passerò senza di lui dentro Amici mi sentirò un po’ più solo ad affrontare questa avventura. Grazie di tutto, amico mio, ti voglio un mondo di bene, fai valere la tua musica perché sei fortissimo, e questo per tutti noi è solo l’inizio”.

Pronta è stata la risposta di Vizzini, alla dedica di Francesco, simbolo dell’amicizia che lega i due cantanti: “Mi hai fatto commuovere, resta la persona pura che sei sempre, sei come un fratellino, goditi questa esperienza appieno perché vali immensamente”. L’inaspettata eliminazione di Michelangelo ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. Una nuova settimana nella scuola di Amici avrà inizio, portando sicuramente tante novità.

