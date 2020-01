Amici 19, la commissione salva Javier: dopo il caos il ballerino è pentito

Gossip TV

La commissione del talent show di Maria De Filippi ha dato al ballerino cubano una seconda possibilità.

Sabato, 18 gennaio 2020, è andata in onda la nuova puntata di Amici, talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Come anticipato dalle puntate del daytime della scorsa settimana, i ragazzi sono stati rimproverati da parte della produzione, la quale ha chiesto ai concorrenti più puntualità e rispetto delle regole. In particolare, Javier non è sembrato accondiscendere a tali richiami tanto da offendere i ballerini professionisti ed il programma, durante un momento di crisi scaturito dall’episodio che ha coinvolto gli allievi del talent show. Javier, pentito, si è scusato con tutte le persone che ha coinvolto e ha chiesto ai professori una seconda possibilità. Il ballerino, sottoposto a giudizio della commissione, è stato miracolato, salvato soprattutto dal suo talento e dalla comprensione dei suoi problemi disciplinari, da parte della commissione.

Javier salvato dalla commissione: le parole dei professori e dei ballerini professionisti

Maria De Filippi, durante il programma, ha mandato in onda i video dello sfogo di Javier Rojas mentre insultava la commissione, la produzione e i ballerini professionisti coinvolti in Amici. Sul volto del ballerino, rabbia, delusione e sconforto. Nessuno ha mai offeso così tanto il programma. Nonostante l’atteggiamento del ballerino, Maria è stata molto comprensiva, cercando di capire il motivo delle parole del cubano. La presentatrice ha raggiunto il ragazzo nella sala prove e, con fare materno, ha convinto Javier ad entrare in studio per rapportarsi a tutti i presenti. Con davanti la commissione, i ballerini professionisti ed il pubblico di Canale 5, il cubano è entrato in studio nel completo imbarazzo, non riuscendo neanche ad alzare il capo per guardare i suoi interlocutori, tra vergogna e tante lacrime. Il primo a parlare è stato Rudy Zerbi, il quale ha subito condannato il comportamento del ballerino, chiedendosi come mai si sia sentito di restare nella scuola, subito dopo aver chiamato una compagnia: che il corpo di ballo l’avesse rifiutato? Javier ha negato ma il professore è stato contrario alla sua riammissione fino alla fine.

Poi Alessandra Celentano è intervenuta: “Io penso che Javier abbia veramente esagerato ma penso anche che se ha queste reazioni così violente ci siano dei problemi da risolvere. Forse più che fare un linciaggio sicuramente è giusto che capisca quali sono i suoi problemi”. Anche Timor ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista: “Sono deluso perché è la seconda volta che ti vedo reagire in questo modo. Tutto quello che fai ha delle conseguenze. In questa scuola non si impara solo a ballare. Sarebbe davvero deludente se un ballerino come te continuasse a comportarsi così”. Elena D’Amario è stata la portavoce dei professionisti e protagonista del video che Maria De Filippi ha mostrato ad Javier per smentire le sue accuse. La ragazza ha voluto dimostrare che i ballerini che escono dal programma hanno un futuro roseo: “Volevo dire una cosa a Javier, penso a nome di tutti noi. Tu sei un ragazzo giovane che vuole fare della propria passione il proprio lavoro. Ma nel momento in cui dici cose simili vai a screditare il lavoro di chi cerca talenti in tutto il mondo. Le arene, gli stadi, le classifiche sono piene di cantanti usciti da qua. I teatri pieni di danzatori. Pensaci: non è giusto quello che hai fatto. Focalizzati di più sul tuo talento umano che è la cosa più importante alla fine della giornata”. La reazione di Javier è stata fortissima: il ragazzo ha pianto e tremato per tutto il tempo in cui è stato al centro dello studio, con lo sguardo a terra, sintomo di vergona e pentimento, per tutte le cattiverie ed offese rivolte all’organico di Amici. Prima del verdetto, Zerbi ha ricordato alla Celentano: “Noi dovremmo decidere non sul suo talento ma sulla disciplina e su quello che ha fatto”; parole che hanno scaturito delle reazioni da parte dei giornalisti presenti in studio: “Cosa c’entri il talento rispetto alla disciplina? Avete insegnato che disciplina e talento sono due cose parallele”. Veronica Peparini ha detto la sua: “Lui ha sbagliato ma sono dettate da un momento di rabbia. Non lo giustifico, però mi sento di dargli una chance, con una punizione. Hai sbagliato tu dicendo quelle cose!”. La decisione della commissione ha proteso per dare al ragazzo una seconda possibilità, il quale ha promesso che tali comportamenti così violenti e ingiusti non si ripeteranno mai più.

Javier è sembrato essere davvero pentito del suo atteggiamento, da come dimostrano i messaggi che i tanti fan stanno condividendo su Instagram: “Dopo queste scuse mi hai reso orgogliosa di te. Oggi ho visto il daytime ed ero rimasta un po’ delusa, però sapevo che te ne saresti reso conto dei tuoi errori… Siamo tutti esseri umani, non siamo perfetti, possiamo sbagliare ma l’importante è capire dove si sbaglia, e tu l’hai fatto… Orgogliosa di te, Sempre al tuo fianco” oppure “Credo che Javier si sia scusato abbastanza per il suo comportamento, era stato ovviamente un comportamento dettato dai nervi e lo hanno capito tutti. Quindi direi basta e andiamo avanti”. Un sostegno che neanche i suoi compagni di classe non si risparmiano a dare al ballerino cubano, come quello di Martina Beltrami: “Ma d’altronde chi non sbaglia mai? Ti voglio bene”. “Ti amo Marti” ha risposto Rojas alla cantante non sapendo più come scusarsi.

Riuscirà Javier a mantenere un comportamento impeccabile per l’ingresso al Serale? Lo scopriremo nel daytime di Amici di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, alle 13.55, su Real Time e alle 16.20 su Canale 5.