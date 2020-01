Amici 19, Javier si sfoga: “Mi sento troppo male”. Contrasti tra Valentin e Veronica Peparini

Gossip TV

La ballerina professionista sprona il cubano a lasciarsi alle spalle le divergenze della scorsa settimana.

Ieri, 22 gennaio 2020, è andato in onda il daytime di Amici di Maria De Filippi. Tutte le aule della scuola dei talenti sono occupate dai ragazzi che si stanno preparando per le esibizioni per la puntata di sabato pomeriggio su Canale 5. Uno di questi, Javier Rojas, personaggio piuttosto in vista della XIX edizione del talent show, la settimana scorsa, ha alzato un polverone nei confronti del programma e dei ballerini professionisti che lavorano per la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, Javier, impegnato nella preparazione di una coreografia con Elena D’Amario, si è sfogato con la ballerina. Altre polemiche sono state avanzate da Valentin sulle coreografie lontane dal suo stile.

Le parole di consolazione di Elena D’Amario nei confronti di Javier

Ricordiamo che la scorsa settimana, Javier ha avuto un momento problematico all’interno della scuola, il quale ha espresso delle parole offensive nei confronti del programma. Nonostante il perdono dei professori e della produzione, il ballerino non riesce a lasciarsi andare. Parole molto forti, che persino Alessandra Celentano non è riuscita a digerire completamente. Il ballerino, messo sotto pressione dalla vicenda che ancora fa discutere il popolo del web, nella puntata di ieri ha fatto emergere nuovamente il suo disagio. “Mi sento troppo male” ha esordito il ragazzo davanti Elena D’Amario. La professionista, mostrandosi molto comprensiva nei suoi confronti, ha consigliato al cubano: “Io non capisco e non tollero, ma posso immaginare come ti senti. Però devi pensare, ora, che noi tutto quello che abbiamo dovuto chiarire, l’abbiamo fatto in studio. Tu hai affrontato la situazione e tutti abbiamo visto la tua reazione, senza giustificare quello che hai detto. Ovviamente ci si viene incontro […] Ora dobbiamo pensare a ballare”.

Lo scontro tra Valentin e Veronica Peparini: “Valentin, sei in una scuola!”

Nella scorsa puntata del daytime, sono affiorati nuovi contrasti nella sala prove della maestra Veronica Peparini. Valentin non ha voluto portare a termine una coreografia dell’insegnante di modern perché non riusciva a capire bene come coordinare i passi. L’allievo, invece di portare a termine il pezzo, si è messo seduto. Veronica ha apprezzato il suo impegno, ma avrebbe voluto un po’ più di collaborazione da parte del ragazzo. “Non mi aspettavo che tu fossi il ballerino che mi potesse rappresentare all’interno della scuola, no? Perché per una volta non hai continuato fino alla fine? Anche se è una cosa coì lontana da te. Però sei in una scuola! […] Dovresti cercare di prendere da qualsiasi cosa!” ha affermato la Peparini, vedendo Valentin seduto. Il ragazzo ha fatto notare all’insegnante che stava montando una coreografia troppo velocemente, accusando una grande difficoltà. Nella scuola di Amici si cerca sempre la versatilità negli allievi. Probabilmente, per alcuni elementi serve solo più tempo, dato che Valentin è la prima volta che approccia ad uno stile diverso dal latino americano.

La corsa al Serale è iniziata. Tanti sono i ragazzi talentuosi che meriterebbero la celebre maglia verde, passaporto per l’ultima fase del talent show. Per ora, Javier e Valentin sono i ballerini più in vista nella scuola di Amici, nel bene o nel male. Chissà cosa ci riserverà la scuola dei talenti nella prossima puntata…

Non perdetevi il daytime di Amici di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, alle 13.55, su Real Time e dal lunedì al venerdì, alle 16.20, su Canale5. La prossima puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda sabato 25 gennaio 2020, alle 14.00, su Canale 5.