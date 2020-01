Amici 19, Javier Rojas si scusa con i professori: la reazione inaspettata della Celentano

Gossip TV

I professori di ballo comunicano al ballerino cubano la decisione in merito all'atteggiamento assunto nei giorni passati dal ragazzo.

Nella puntata di sabato scorso, 18 gennaio 2020, è stato affrontato il caso di Javier Rojas, ballerino cubano, protagonista nei giorni scorsi di numerosi sfoghi e polemiche nei confronti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ricordiamo che il ballerino, durante il daytime, ha palesemente screditato il programma, additando anche la carriera dei ballerini professionisti che sono usciti dalle edizioni passate del talent show. Nella puntata del pomeridiano, Javier è stato sottoposto al giudizio dei professori, i quali hanno deciso per la permanenza del ballerino nella scuola. Il motivo di tale scelta? Solo il suo talento.

Le parole di Alessandra Celentano nei confronti di Javier durante il daytime

Ieri, 21 gennaio 2020, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi. Le telecamere di Real Time hanno trasmesso il discorso che i professori di ballo hanno rivolto ad Javier, in seguito alla seconda possibilità che hanno concesso al ballerino. I professori hanno specificato che tale decisione è dipesa solo dal suo talento. Quindi, se l’artefice delle accuse rivolte alla produzione del programma fosse stato un concorrente meno talentuoso, sarebbe stato eliminato automaticamente. Durante il daytime, la portavoce della comunicazione è stata Alessandra Celentano, la quale ha sorpreso il pubblico di Real Time. La maestra è nota per essere ligia alla disciplina e, spesso, troppo drastica con i suoi allievi. Questa volta, l’atteggiamento dell’insegnante di classico è cambiato. “Non stiamo qui per darti una punizione, essere te stesso è la tua punizione. L’unica cosa che ti ha salvato è il tuo talento. Dovrai fare l’esame di sbarramento come tutti gli altri. Sicuramente, quando affronterai le lezioni con noi, da un punto di vista professionale sarà esattamente la stessa cosa ma, da un punto di vista umano, ci vedrai un pò diversi perchè anche noi accusiamo il colpo ” ha comunicato la Celentano al ragazzo in sala relax. Il ballerino, visibilmente provato, ha chiesto nuovamente scusa a tutti coloro che ha offeso, dichiarando che tale atteggiamento non si ripeta più.

Javier, sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Qualunque cosa tu abbia fatto non può essere annullata ma puoi continuare a lavorare sodo, facendo del tuo meglio per risolverlo. Potrebbero volerci mesi, potrebbero volerci anni, ma finché c’è respiro nel tuo corpo, c’è la possibilità di rimediare a quello che hai fatto! Sarà lento e difficile ad alcuni non importerà e altri diranno che ne vale la pena. Se ti preoccupi delle persone che ferisci, non puoi scappare, ciò provocherebbe solo più dolore. Devi essere gentile e umile con tutti e con te stesso. Grazie Amici per l’opportunità”, dimostrando il cambiamento di atteggiamento e l’inizio del suo nuovo percorso.

