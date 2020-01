Amici 19, Javier Rojas minaccia di lasciare la scuola: “Non posso fare questa me…a”

Gossip TV

Il ballerino cubano si scaglia contro la produzione minacciando di lasciare la scuola di Amici.

Ieri, 16 gennaio 2020, è stata una giornata difficile per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. I cantanti ed i ballerini del talent show sono stati convocati da Anna Pettinelli, professoressa di canto, la quale, a nome della produzione, ha rimproverato gli allievi per il loro atteggiamento e comportamento. Uno in particolare, Javier Rojas, ha reagito in maniera totalmente impulsiva dei confronti delle parole dell’insegnante, facendo delle dichiarazioni molto forti.

Javier Rojas si scontra duramente con la produzione, minacciando di abbandonare la scuola

Come tutti gli anni, i ragazzi della scuola dei talenti non si fanno mancare una ramanzina da parte della produzione, rimproverandoli del loro atteggiamento supponente e poco attento nei confronti di chi, ogni giorno, si occupa delle loro necessità all’interno del programma. Tantissime persone lavorano affinché ogni allievo sia seguito ed accontentato in tutto. Il primo tasto dolente è la pulizia: gli spogliatoi, specialmente quelli maschili, vengono sempre lasciati in disordine. Poi, la puntualità: i ragazzi sono soliti arrivare a ritardo a lezione, nonostante gli insegnanti, nell’anno corrente, hanno già avvertito ripetutamente gli allievi che atteggiamento potrebbe portare a delle gravi conseguenze. Per non parlare dei rimproveri relativi agli schiamazzi notturni nel residence dove alloggiano i concorrenti. Perciò, la produzione, esasperata dalla continua mancanza di rispetto, ha segnalato alcuni nomi: Valentin, Francesco, Javier, Gaia e Stefano.

Javier Rojas, ultimamente al centro delle polemiche per aver fatto delle uscite infelici nei confronti dei ballerini professionisti, è sembrato, anche in questo caso, dimostrare un atteggiamento contrariato alla ramanzina della Pettinelli. Un comportamento che ha fatto infuriare l’insegnante e la produzione, accusando il ballerino di mancanza di rispetto. Javier, innervosito, ha lasciato la sala relax, chiudendosi negli spogliatoi. Il ballerino, in lacrime ed arrabbiato ha sbottato: “No, non posso continuare a fare questa me…a! Uno rischia la propria carriera per venire qui a fare questa me…a!”. Una dichiarazione senza rischio di equivoci. “Io sono qui per dimostrare di essere un professionista non per andare a scuola” ha continuato Javier, durante il suo sfogo. Parole che, sottolineano il punto di vista del ballerino e che, neanche Maria De Filippi è stata capace di fargli cambiare idea. Una consapevolezza, forse, che lo differenzia dagli altri: il ballerino cubano ha la convinzione di avere una carriera già avviata, portandolo al rifiuto di qualsiasi regola all’interno della scuola. Il ragazzo ha concluso il suo intervento con una frase significativa: “Quindi me ne vado”. Lascerà davvero la scuola? La produzione del programma come gestirà l’ennesima provocazione di Rojas?

