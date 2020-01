Amici 19, Javier critica la scuola e denigra i ballerini professionisti: rischio eliminazione

Gossip TV

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi.

Ieri, 15 gennaio 2020, è stata registrata la nuova puntata di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi. La tensione nella scuola è altissima: professori, giudici esterni e ragazzi sono pronti per l’ultima fase del programma, il Serale. Durante la puntata, sono stati stabiliti i nuovi migliori elementi della classe della XIX edizione di Amici. D’altra parte, ci sono stati dei momenti difficili nella scuola, in particolare nei confronti di Javier, il quale ha fatto delle forti dichiarazioni, alle quali, la padrona di casa non ha potuto non rispondere.

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici di Maria De Filippi

Durante la registrazione della nuova puntata, non vi è stata la sfida a squadre. Tale scelta è stata sostituita dalle esibizioni degli allievi della scuola davanti ad una giuria di esperti che li hanno valutati; voti che gli potrebbero garantire un passaporto valido per il Serale. Martina, afona, non si è potuta esibire. Giulia, invece, ha eseguito una performance scoppiettante, risultando la migliore tra i cantanti ed acquisendo i voti più alti della classe. Infatti, i più talentuosi sono Giulia, Francesco e Nyv tra i cantanti, Karina e Federico, tra i ballerini. Quest’ultimo ha ricevuto un premio perché il ragazzo, da due settimane, si è posizionato tra i migliori della classe. Durante la registrazione, ci sono state anche le sfide interne per accaparrarsi il podio: Gaia ha sfidato Giulia, nominando Rudy Zerbi come giudice. Il professore ha ritenuto l’inedito della campana il migliore, facendole vincere la sfida. Talisa ha sfidato Karina, vincitrice su giudizio di Veronica Peparini.

Javier Rojas ha subito un momento molto difficile nella scuola in relazione a quello che ha dichiarato nei confronti degli ex ballerini di Amici, in particolare, riguardo i danzatori professionisti che lavorano nel talent. Secondo il cubano, i ballerini che escono dal programma non hanno una grande carriera. Parole che non sono andate giù ai diretti interessati, provocazione alla quale Maria De Filippi ha risposto con i fatti. La presentatrice ha voluto mostrare ad Javier un video del percorso di Elena D’Amario, dalla scuola di Amici alla sua brillante carriera che ha avuto e sta vivendo oggigiorno. Nonostante le affermazioni, i professionisti non si sono dimostrati offesi dalle parole del ballerino.

La moglie di Maurizio Costanzo si è affidata alla decisione dei professori, i quali si sono riuniti per decretare la possibilità dell’uscita di Javier dal programma. Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono state contrarie all’allontanamento del ballerino. Contrariamente, Rudy Zerbi e Stash hanno votato a favore dell’eliminazione. Timor Steffens ed Alessandra Celentano, dapprima indecisi, hanno concesso una seconda possibilità a Rojas. Tra lacrime ed ansia, Javier ha ancora un banco nella scuola di Amici.

Non perdetevi gli appuntamenti con Amici: il daytime, dal lunedì al venerdì, alle 13.55 su Real Time; dal lunedì al venerdì, alle 16.20 su Canale 5. La prossima puntata del pomeridiano della scuola dei talenti andrà in onda sabato 18 gennaio 2020, alle 14.00, su Canale 5.