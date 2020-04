Amici 19, intervista esclusiva a Giulia Molino: "Amici mi ha aiutata tanto. Io e Gaia non abbiamo mai finto un'amicizia"

Gossip TV

La giovane finalista racconta tutte le emozioni vissute nel talent show.

Abbiamo intervistato Giulia Molino, la giovane cantante finalista della diciannovesima edizione di Amici. Dolce, solare e molto determinata, Giulia ha 20 anni e vive a Scafati insieme alla sua famiglia. È un’artista poliedrica: è cantautrice, rapper oltre che interprete dal forte carisma. Svariate volte prova ad entrare ad Amici ma solo lo scorso anno, dopo i casting e le sue performance sulle note di Happy Days di Ghali e dell’inedito Solo questo mi è rimasto, riesce a convincere i giudici del talent show e a ottenere il tanto ambito banco. Grazie al suo talento e alla sua tenacia arriva alla finale del programma classificandosi al terzo posto dopo Javier Rojas e Gaia Gozzi. Delle tante canzoni presentate ad Amici, ricordiamo Va tutto bene, Le domeniche di maggio e Nietzsche. Nonostante non abbia vinto, Giulia è amatissima e seguitissima sui social, segno evidente che è riuscita a conquistare il cuore di milioni di persone.

Giulia si è raccontata in esclusiva a noi di Comingsoon.it. Dall'esperienza nella scuola di Amici, impreziosita dal rapporto speciale con Francesco Bertoli, alle emozioni vissute durante la finale fino al suo più grande sogno: tornare a fare gli instore e i concerti.

Ciao Giulia, nella scuola ti sei mostrata come una persona molto determinata ma estremamente fragile. Ti va di raccontarci chi è in realtà Giulia e come nasce la tua passione per la musica?

Giulia è realmente quello che avete visto. Sono una persona molto testarda, determinata ma anche molto emotiva. Nonostante sia stato spesso criticato questo mio lato, penso che sia un mio punto di forza, che ha permesso alle persone di farmi conoscere a 360 gradi. Giulia scopre la passione per il canto da piccola, per puro caso, in un villaggio turistico. Poi crescendo, cantare è diventata un'esigenza, una necessità, cantare per emozionarmi e per liberarmi. Da lì ho capito che non avrei mai potuto separarmene.

Come descriveresti il tuo percorso ad Amici?

È stato un percorso impegnativo ma non cambierei assolutamente nulla perchè mi ha portato a delle nuove consapevolezze. Ho capito di essere più forte di quanto io creda, che non devo mai sottovalutarmi o svalutarmi. Amici mi ha aiutata tanto. Rimpianti? No, sono sempre stata me stessa e non posso assolutamente pentirmi di questo.

Con chi hai legato di più nella scuola?

Ho legato tanto con Francesco, infatti stiamo trascorrendo la quarantena insieme, con Nyv e inaspettatamente con Gaia. Non pensavamo di avere punti in comune, invece ci siamo scoperte a vicenda e questo è stato davvero bello. È l'amicizia che è nata più lentamente e forse proprio per questo è vera. Io e Gaia non ci siamo mai dette bugie. Lei sa benissimo il mio atteggiamento nei suoi confronti, quanto fosse ostico all'inizio come io conosco bene il suo. Non abbiamo mai finto un'amicizia che in realtà non c'era. Siamo sempre state sincere in tutto il percorso e quindi è stato sincero anche il nostro avvicinamento. Gaia è stata una scoperta.

A proposito di Francesco, possiamo dire che è nata una nuova coppia?

No, assolutamente. Francesco per me è un amico. Lui è il mio opposto: io sono super estroversa, riesco a far parlare anche le pietre, lui invece è simpatico ma soltanto dopo tanto tempo che lo conosci. A primo impatto lui è chiuso, introverso. Francesco è sempre pronto ad aiutarti, non mostra mai le sue fragilità, si mostra sempre forte ma per me è un ragazzo davvero fragile e in questo ci troviamo tanto. Nella scuola è stato un punto di riferimento. Quanto è andato via avete visto infatti la mia reazione (ride ndr). Io sono una persona schiva, ho sempre paura che le persone possano usare le mie debolezze per farmi del male. Quindi quando stavo male l'unico punto di riferimento e di sfogo era lui.

Durante il Serale hai ricevuto molte critiche che ti hanno in qualche modo destabilizzata...

Credo che a un certo punto sia diventata semplicemente una questione di gusti. Io mi sono messa in discussione durante tutto il percorso ad Amici, ogni giorno, sempre. Ho cercato di modificare il mio atteggiamento canoro, visivo, ci ho lavorato tanto con i miei coach però notavo che non riuscivo mai ad accontentare tutti. Ho iniziato a perdere il focus della mia persona, non mi ritrovavo più e allora ho deciso di mostrarmi per quella che sono, a prescindere da quello che volevano gli altri. In primis dovevo essere felice io. La finale avrei preferito viverla in maniera più serena perché, a un certo punto, sembrava quasi un bombardamento di informazioni. Non credo però che i professori non mi abbiano compresa. Non porto rancore.

Come è stato esibirsi senza l'affetto e il calore del pubblico?

È stato difficile non avere un riscontro da parte del pubblico. Per me è stato comunque un grande momento di crescita perchè ho imparato a canalizzare tutta la forza su me stessa e a gestire le emozioni. Noi potevamo soltanto immaginare quello che stava accadendo fuori. Avevamo un'idea, perché vedevamo i tg e le persone intorno a noi lavorare con mascherina e guanti, ma ci siamo resi davvero conto della situazione solo una volta finito il programma.

Il tuo disco Va tutto bene ha già raggiunto i 2 milioni di stream. Ce ne vuoi parlare?

Va tutto bene nasce in un periodo in cui mi sono fermata a pensare a me stessa, mi sono scoperta davvero. È stato l'anno dopo che ho provato ad entrare ad Amici. Sono sette tracce in cui viene descritta la mia vita e tutto ciò che ho provato. Può risultare 'poliedrico' come disco. Mi piace sperimentare molto e proprio sperimentando ho capito di essere molto vicina al mondo dell'hip hop.

Hai qualche sogno nel cassetto che speri di realizzare dopo questa esperienza?

Forse se me lo avessi chiesto in una condizione normale avrei detto Sanremo. Attualmente, invece, è iniziare gli instore e i concerti, incontrare le persone. Mi pesa molto comunicare con i miei fan soltanto tramite social. Un canale social non potrà mai sostituire il potere di un abbraccio. Ne sono certa. Quindi spero di poter ricominciare il percorso lì dove si è interrotto. Le persone mi stanno portando nelle loro case con la mia musica e non esiste cosa più bella.

La nostra intervista esclusiva a Gaia Gozzi