Amici 19, gli eliminati ed i professori contrariati: la classe cambierà

Prime eliminazioni per gli allievi della scuola dei talenti di Maria De Filippi.

Ieri, 10 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi. Questa settimana è stata molto dura per i ragazzi del talent show poiché, come già detto nelle scorse settimane e ribadito nella puntata di sabato scorso, i diciotto allievi della scuola, diventeranno sedici. Su Real Time sono state mostrate le reazioni dei ragazzi alla notizia della certa eliminazione.

Le prime eliminazioni della XIX edizione di Amici

Ad annunciare la triste notizia è stato Rudy Zerbi, il quale ieri ha comunicato agli allievi coloro che potrebbero rischiare il posto questo venerdì. Poiché le registrazioni della puntata del sabato vengono fatte il giorno precedente, due dei concorrenti del talent andranno sicuramente a casa entro la fine della settimana. Sebbene alcuni di loro siano riusciti a salvarsi da tale situazione, altri invece hanno ricevuto la maglia rossa con il punto interrogativo dal professore di canto. I cantanti a rischio eliminazione sono Devil A, Francesco, Inico, Stefano, Giulia, Michelangelo e Martina. I ballerini che potrebbero lasciare il talent show sono Valentin, Alioscia e Giorgia.

La reazione alla notizia è stata molto dura. Prima da tutti quella di Martina Beltrami, la quale ha espresso il pieno disaccordo con la “nomination” di Zerbi: “Non penso di meritarmi questa perché non mi sento meno di nessuno di quelli che sono di là. Loro saranno più preparati di me a livello di brani, inediti bla bla… Però io non penso di meritarmi questa felpa” ha affermato la cantante, ma Rudy ha prontamente spiegato: “Devi ancora dare delle risposte e le risposte le devi dare cantando e facendo quello che fai”. Anche Alioscia Grossi si è dimostrato molto colpito dalla notizia, reagendo però, con ansia ed insicurezza. Il ballerino ha affermato che i professori non credono più in lui, neanche Timor Steffens, il quale ha cercato sempre di sostenerlo. Anche gli insegnanti di ballo hanno espresso un giudizio diretto su alcuni dei loro allievi: Veronica Peparini ha messo in discussione Valentin Alexandru, criticandolo per la poca passione che esprime mentre danza. “Quando ti vedo ballare, ti vedo sempre uguale. La tua tecnica è il tuo limite, per quanto mi riguarda, perché ti porta ad essere talmente preciso che ti fa perdere tutta la parte espressiva. Balli come un atleta, non come un artista. Uno di quei due nomi per me sarai tu…” ha spiegato la coreografa. Il ballerino ha risposto “So quanto valgo e provo a capire quello che ha detto e a migliorare queste cose, però sull’espressione non provo a cambiare perché sarei finto”. Valentin ha trovato difficoltà a credere alle parole della Peparini:“Secondo me, non è veramente quello che pensa”, opinione smentita dalla seconda volta che l’insegnante ha raggiunto il danzatore per un ulteriore chiarimento.

È arrivato il primo “non classificato” per Javier Rojas da parte della maestra Alessandra Celentano. Nonostante l’insegnante ammiri il ballerino, considerandolo il migliore della classe di ballo, pretende molto di più dall’allievo. “Io da te voglio 500. Non voglio che sprechi tempo per arrabbiature, stress, perché quando si sta in sala si lavora” ha dichiarato la Celentano al ballerino cubano.

Non perdetevi la prossima movimentata puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, alle 13.55, su Real Time.