Amici 19, Giuseppe dichiara guerra alla maestra Celentano: la situazione si fa sempre più tesa

Il ballerino pugliese si rifiuta di studiare una coreografia assegnatagli dalla maestra di classico.

Oggi, 12 dicembre 2019, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi, nella quale si è potuto assistere alla preparazione delle prove che i ragazzi dovranno sostenere nell’appuntamento di sabato pomeriggio. Un appuntamento decisivo, poiché saranno eliminati due dei diciotto ragazzi che attualmente occupano i banchi della classe del talent show. Undici sono state le maglie rosse con il punto interrogativo consegnate ai cantanti e ai ballerini della scuola, gesto che ha prodotto un clima di tensione molto alto.

Giuseppe si rifiuta di imparare una coreografia di Alessandra Celentano

Tutti i ragazzi sono molto tesi. Tutti vorrebbero non lasciare la scuola e salvarsi, dimostrando il proprio talento alla commissione e al pubblico a casa. Proprio per questo, Giuseppe Preziosa, ballerino, in questi giorni sta facendo parlare molto di sé. In realtà, già al suo ingresso nella scuola di Amici, vincitore di una sfida contro Sofia, il pugliese è stato subito accusato di presunzione, scatenando le prime polemiche tra i banchi della classe. Inoltre, le parole che Alessandra Celentano gli ha rivolto nella puntata di ieri, sicuramente hanno toccato il danzatore, tanto da spingerlo a rifiutare di imparare una coreografia assegnatagli dalla maestra. Ritenendo il pezzo inadatto alle sue corde, ha deciso di rigettare l’assegnazione credendo che, per affrontare una sfida di quel livello, il ragazzo avesse bisogno di qualcosa più simile alla sua espressione artistica, non imitando uno stile che al momento non padroneggia.

Tornato in sala relax, il ragazzo si è confidato con i suoi compagni, giudicando la scelta della coreografa e parlando della maestra in modo provocatorio. Complice il risultato del confronto avuto ieri con l’insegnante, Giuseppe ha affermato: “Non sarà la maestra della mia vita” e anzi “Non riesco più a considerarla una maestra”. Il ballerino ha commentato anche la coreografia assegnatagli dalla Celentano: “Un pezzo troppo tecnico. Voglio un pezzo che esalti i miei punti forti e non voglio un pezzo che debba farmi avvicinare a qualcun altro”. Nonostante il danzatore di Cerignola non stia imparando tale coreografia, c’è una sfida da preparare! Giuseppe sta studiando una coreografia del suo stile con Elena D’Amario, la ballerina professionista. La ragazza gli ha consigliato di improvvisare di più ed essere più dinamico con il proprio corpo.

Come prenderà tale affronto la maestra Alessandra Celentano? Giuseppe riuscirà, comunque, a far riconoscere il suo talento all’interno della scuola di Amici? Non perdetevi l’appuntamento con Amici, sabato 14 dicembre 2019, alle ore 14.10, su Canale 5.