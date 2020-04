Amici 19, Francesca Tocca sta male dopo la rottura con Valentin? Arriva la dedica di Giulia Pauselli

Gossip TV

La ballerina professionista sui social: "Avrò cura di te".

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca pare non si sia conclusa nel migliore dei modi, anzi. A prendere nuovamente le difese della ballerina professionista del talent show di Maria De Filippi è la sua amica e collega, Giulia Pauselli.

Giulia Pauselli difende Francesca Tocca dopo la rottura con Valentin

La decisione di Valentin di raccontare tutta la verità sulla storia nata ad Amici con Francesca ha causato non poche polemiche. In molti, infatti, sono convinti che il ballerino avrebbe dovuto mantenere il silenzio e rispettare la situazione delicata della Tocca. E mentre quest’ultima preferisce non affrontare l'argomento sui social, Giulia cerca di darle tutto il suo sostegno.

Scendendo nel dettaglio, la Pauselli ha pubblicato sul social una parte della canzone 'La Cura' di Franco Battiato e una foto che la ritrae mentre si esibisce insieme alla Tocca: "E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te". Con questo gesto, Giulia ha lasciato intendere che Francesca stia passando un momento davvero difficile. Molto probabilmente l'ex compagna di Raimondo Todaro non ha reagito bene di fronte alla scelta presa da Valentin di rendere pubblico quanto accaduto tra loro in questi mesi.

Sono diversi i fan che hanno commentano sotto il post di Giulia, dando tutto il loro sostegno a Francesca e scagliandosi contro Valentin. Arriverà una replica da parte della Tocca?

L'appuntamento con la finale di Amici è per venerdì 3 aprile 2020, in prima serata su Canale 5. Chi, tra Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas, si aggiudicherà la vittoria?