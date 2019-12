Amici 19: eliminazioni, cambi di squadra e provvedimenti nella prossima puntata?

Gossip TV

La quarta puntata del talent show di Maria De Filippi si prospetta ricca di cambiamenti per gli allievi.

La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo sabato 7 dicembre 2019 e le prime anticipazioni si possono dedurre dalle scorse puntate del daytime mandate in onda su Real Time. Una spada di Damocle pende sui destini dei ragazzi della scuola che da 18 dovranno diventare 16. I confronti e le discussioni avvenuti tra gli allievi della scuola sicuramente lasceranno la decisone alla conduttrice di prendere dei provvedimenti ed autorizzare dei cambi di squadra.

Cosa accadrà nella prossima puntata del pomeridiano di Amici

Alcuni dei partecipanti al talent show sono stati coinvolti in discussioni che hanno provocato dei malcontenti all’interno delle due squadre. Nella puntata del daytime di ieri, Stefano è stato uno di questi: il ragazzo si è lamentato di non essere stato ancora schierato, nonostante è pronto a cantare da tempo. Il cantante si è sfogato in sala prove con il coach e con il suo compagno Francesco. Altre critiche sulla gestione della squadra di sabato prossimo sono state avanzate da Michelangelo e Nico. I cantanti non hanno condiviso le decisioni prese da Gaia, caposquadra, relativa alla possibilità che ha dato la produzione di scegliere un duetto da schierare durante la sfida. I ragazzi non sono stati minimamente presi in considerazione né con le prove né per scegliere chi proporre nel duello a coppia.

Anche i professori potrebbero proporre delle sfide. Anna Pettinelli, insegnante di canto, si è lamentata dell’atteggiamento del disinteresse di alcuni suoi allievi durante le lezioni di teoria, portandola a scegliere il confronto davanti ad un giudice esterno. Il giudizio di alcuni professori è stato così brusco da mandare in totale confusione alcuni dei ragazzi della scuola di Amici. Francesco, nella scorsa puntata del pomeridiano e durante la settimana a lezione, ha avuto diversi incontri con Rudy Zerbi, il quale ha detto di non vedere gioia negli occhi del giovane milanese quando canta. “Se non sono abbastanza forse non sono abbastanza, che ci posso fare. Posso fare tutto ma se poi non è abbastanza. Già la prima settimana è stata una m….a, sono due settimane che mi dicono che sono i primi giorni” si è sfogato il cantante totalmente nel pallone. In un secondo momento, Francesco è riuscito a chiedere dei consigli più specifici al professore, uscendo dalla crisi e mostrando interesse per la possibilità di aver ottenuto un banco nella scuola.

Spazio al ballo. La maestra Alessandra Celentano ha assegnato una comparata ad Javier e Giuseppe, aumentando la tensione che già vi era tra i due ballerini. Nota è la discussione avvenuta tra i ragazzi nella scorsa puntata, all'ingresso del giovane pugliese nella scuola. Un’inquietudine che si è intensificata nella visione delle prove delle coreografie dei due avversari in preparazione al prossimo pomeridiano. Il ballerino cubano, inoltre, è stato coinvolto da Timor Steffens in un pezzo hip hop per verificare la musicalità dell’allievo: “Penso sia una buona occasione per te per crescere” ha dichiarato il maestro olandese. Il coreografo, inoltre, ha messo alla prova anche Alioscia, il quale ha avuto l’ultima settimana per dimostrare alla commissione di poter rimanere nella scuola di Amici. Riuscirà a dimostrare ai professori il talento che l’ha spinto a partecipare al talent show?

Non perdetevi la prossima puntata con il pomeridiano di Amici, sabato 7 dicembre 2019, alle 14.10, su Canale 5.