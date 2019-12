Amici 19, cosa accadrà nel prossimo appuntamento? Provvedimenti, decisioni e sfide

Gossip TV

Le anticipazioni della prossima puntata di Amici, dopo la pausa natalizia.

Numerosi saranno gli sconvolgimenti che subirà la classe di Amici di Maria De Filippi dopo la pausa natalizia. Durante la settimana, il daytime del talent show ha mostrato diversi aspetti e scontri che hanno visto protagonisti gli allievi ed i professori della XIX edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Le anticipazioni della prossima puntata del pomeridiano di Amici

Dopo la scorsa puntata di sabato 14 dicembre 2019, alcuni allievi hanno protestato contro i professori, i quali hanno deciso di prendere dei provvedimenti che scopriremo nella prossima puntata del pomeridiano di Amici, dopo la pausa natalizia. Prima di tutti, Alessandra Celentano è stata colpita dalle pesanti parole che Giorgia Lopez ha scagliato contro la maestra. Parole molto gravi, a causa delle quali, la ballerina potrebbe giocarsi il posto: “È ignorante, mi dispiace. Questo non è essere maestra. A me della Celentano non me ne frega più un ca..o. Il pregiudizio è da ignoranti, evidentemente se lo vuole fare dire”. Anche un’altra ballerina è a rischio: Talisa Ravagnani. La ragazza ha confidato a Timor Steffens delle questioni molto importanti ed il coreografo olandese ha deciso di starle accanto. Le criticità della classe della XIX edizione non finiscono qui. Valentin Alexandru, ballerino latino, ha preso una decisione per niente apprezzata dai professori di ballo, anche se non si esclude che qualche insegnante potrebbe essere d’accordo con l’opinione del danzatore. Anche Gaia Gozzi, cantante, nel daytime di ieri, non è riuscita a completare le prove perché investita da un dolore che l’ha riportata al passato: il brano Quando finisce un amore, pezzo che sta studiando per la prossima puntata, ha creato in lei un forte shock. Il brano di Riccardo Cocciante ha scaturito dei ricordi infelici legati alla fine della sua ultima relazione. “Non ce la posso fare. Ora mi dà molto fastidio questo pezzo e quindi non riesco a cantare. Lo odio! Odio tutto… Per me lui è molto importante perché abbiamo vissuto insieme momenti incredibili. Ma c’è da dire che per lui ho rinunciato a troppe cose. Non voglio dare la colpa a lui” ha spiegato Gaia riferendosi alla conclusione della storia con il suo ex fidanzato. Poi la cantante è entrata nei dettagli: “Abbiamo avuto tre anni di convivenza, ma sono emersi troppi problemi. Pensavamo che staremmo stati sempre insieme e credevamo di occuparcene successivamente. Ma io non ce l’ho fatta. Lo amavo, però”.

Chissà se il 2020 porterà della soprese nella scuola di Amici: la classe sarà rivoluzionata? Entreranno nuovi ballerini e cantanti? Staremo a vedere!