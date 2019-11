Amici 19, confronto tra Maria De Filippi e Skioffi: annunciato il provvedimento

Gossip TV

In seguito alle numerose polemiche che hanno coinvolto Skioffi, il rapper si è sfogato nel day time.

Skioffi, alunno in attesa di giudizio per l'ammissione nella scuola di Amici 19, ha finalmente chiarito la sua posizione in relazione alla polemica nella quale è stato travolto. Il cantante, autore del brano Yolandi, è stato accusato di aver scritto dei testi molto forti a livello di contenuti che inneggiavano alla violenza sulle donne. Oggi, nel day time in onda su Real Time, ha dato sfogo alle sue dichiarazioni permettendo al pubblico di chiarirsi le idee. Anche Maria De Filippi è intervenuta, cercando di capire i reali motivi che hanno spinto il rapper a scrivere un testo del genere.

Lo sfogo di Skioffi: “Non sono un criminale”

La conduttrice di Amici si è approcciata al cantante in maniera molto comprensiva ma chiara, prendendo una posizione nei confronti del testo di Yolandi. Il ragazzo ha chiarito le parole del testo: “Racconta di una coppia. Lei tradisce lui. Alla fine del pezzo lui ammazza lei. Volevo far apparire altro rispetto a quello che si dice, fare una cosa contro la violenza. Comunque sia, è tranquillamente fraintendibile. L’ho spiegato per tre anni, ma nessuno l’ha capito”. Skioffi, visibilmente scosso dalle accuse del popolo del web, ha aggiunto: “Sarà sempre così. Io so cos’ho nella testa, non sono un criminale. Mi sono immedesimato nella mente di uno psicopatico. L’ho scritta nel modo più crudo possibile”.

Il rapper, in lacrime, ha raccontato che il suo trap trash era molto seguito e che in passato ha dato ascolto al consiglio sbagliato. Il ragazzo ha confessato che molte mamme portavano i propri figli ad ascoltare i suoi live ma, dopo Yolandi, è cambiato tutto. “I miei spettacoli” spiega Skioffi “erano cabaret, non erano rap. Da quando ho fatto Yolandi tutto è cambiato. Cerco di andare avanti ma entro qui dentro e si riparte. A ‘sto punto me ne stavo a casa. Se dovessi entrare è un casino… è un anno che cerco di cambiare la mia vita”.

Le dichiarazioni del rapper sono apparse sincere, ma di fronte ad alcune parti del testo incriminato è difficile rimanere indifferenti. Skioffi ha ammesso i suoi errori ma sarà il pubblico a decidere. Per il momento, la produzione del talent show ha dichiarato che sarà presa un’importante provvedimento.