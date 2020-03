Amici 19, Carlo Conti sulla sfuriata di Maria De Filippi: "Mai vista così arrabbiata"

Gossip TV

Il conduttore dice la sua sugli scontri tra la sua collega e i ballerini della scuola.

Dopo Alfonso Signorini, anche Carlo Conti ha deciso di dire la sua sul comportamento assunto da Maria De Filippi nel corso della terza puntata del Serale di Amici. Stiamo parlando della diretta che ha visto l'eliminazione dal programma di Valentin Alxandru Dumitru e le forti accusemosse dal ballerino Javier Rojas nei confronti della giuria esterna.

La confessione di Carlo Conti su Maria De Filippi

Il rapporto di amicizia tra Maria e Carlo è cosa nota a tutti e il conduttore, rispondendo a delle domande in una diretta Instagram con Chi, ha rinnovato ancora una volta tutta la sua stima nei confronti della conduttrice con la quale ha avuto il piacere di condividere il palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo: "Noi abbiamo fatto un Festival veramente che la ringrazierò sempre perché si è fidata di me. Questa per me è stata la cosa più importante, portare un colosso del genere al mio fianco, una donna così importante in un Festival e sentire dire 'Vai, mi fido, dimmi cosa dobbiamo fare…' per me è stata una grandissima responsabilità ma anche un’iniezione di fiducia che ci ha portato a fare un bel Festival".

Leggi anche Le prime parole di Jacopo dopo l'eliminazione ad Amici

Non solo. Conti ha continuato parlando anche della sfuriata tra la De Filippi e i due ballerini di Amici, Javier e Valentin, durante una delle ultime puntate del Serale: "Stavo guardando, stavo spippolando, sarebbe cambiare canale da una parte all’altra. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo… evidentemente era anche il clima: cioè quel silenzio nello studio, nessuno, eccetera. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci del programma normale con il pubblico… forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso. Io non l’ho mai vista così".

Manca davvero poco alla finale di Amici e la tensione tra i ragazzi cresce sempre di più. Chi, tra Giulia Molino, Gaia Gozzi, Nyv, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas, riuscirà a passare alla finalissima del programma? L'appuntamento è per venerdì 27 marzo 2020, in prima serata su Canale 5.