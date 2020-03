Amici 19, anticipazioni Serale: in arrivo una nuova giuria? Ecco cosa sta succedendo nella scuola

Gossip TV

Continuano le polemiche sul Serale di Amici.

Il Serale della diciannovesima edizione di Amici continua a stare al centro delle polemiche. Cosa deciderà di fare Maria De Filippi per risolvere la situazione? Nella prossima puntata del talent show la padrona di casa potrebbe prendere la parola per chiarire meglio quello che è successo e interverranno di sicuro la maggior parte dei professori della scuola, che dopo la diretta si sono esposti sul comportamento di Javier Rojas e Valentin Alexandru Dumitru.

Le anticipazioni del Serale di Amici, cambiamenti in arrivo?

La protesta di Javier e Valentin ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Sui social, infatti, in molti hanno apoggiato i due ballerini criticando pesantemente il comportamento assunto da Maria nei confronti di Nicolai Gorodiskii. Cosa succederà nella nuova puntata del Serale di Amici? Sicuramente verrà posto l’accento sulla giuria composta da Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte che, a detta degli allievi della scuola, non sarebbero in grado di esprimere il giudizio più corretto sulle esibizioni di ballo… La conduttrice deciderà di sostituirli con una giuria più tecnica?

Intanto, sulla questione è intervenuto anche Raffaele Paganini, che ha dichiarato: "Javier è il vero talento. La danza è anche e soprattutto questione di doti naturali. Sono d’accordo con Alessandra Celentano, nella sfida fra Javier e Nicolai, il primo ha dimostrato doti naturali non comuni, che permettono potenzialità tecniche maggiori, il secondo ha dimostrato un’ottima preparazione ed espressività. Ma un equilibrio perfetto in una piroetta o uno slancio di gamba più alto fanno la differenza".

Il ballerino professionista Umberto Gaudino, che sa molo bene cosa significa partecipare a un talent show come Amici, ha invece detto la sua sulla decisione di Valentin di lasciare la scuola: "Amici è una fabbrica di sogni ma è solo per chi ha realmente la voglia di sognare e far sì che quel sogno diventi realtà. [...] Umiltà, rispetto e gratitudine verso un programma che ha fatto sì che potessi rinascere e gridare al mondo: ‘Ciao, sono qui, esisto, sono un danzatore e tutto è possibile'".

L'appuntamento è per venerdì 20 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 con la quarta puntata del Serale di Amici. Ricordiamo che i ragazzi ancora in gara sono Giulia, Gaia, Nyv, Jacopo, Nicolai e Javier.