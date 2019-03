Amici 18, anticipazioni serale: Ricky Martin è il primo coach, Loredana Bertè in giuria, torna Giuliano Peparini

Il serale della quattordicesima edizione di Amici è ormai alle porte. La fase finale del popolare talent show condotto e diretto da Maria De Filippi infatti, debutterà il prossimo 30 marzo 2019 in prima serata su Canale 5 e ci saranno davvero tantissime novità e sorprese.

Amici 18: Giuliano Peparini è il nuovo direttore artistico, il talent dice addio alla diretta

Nel corso dell'ultima puntata pomeridiana di Amici, dopo l'ufficializzazione della partecipazione di Loredana Bertè nelle vesti di giudice speciale, la De Filippi ha finalmente svelato il nome del primo coach che guiderà una delle due squadre in gara nel programma. Stiamo parlando della popstar internazionale Ricky Martin. Ma le sorprese non sono finite perchè, dopo un anno di assenza in cui lo show è stato seguito da Luca Tommasini, Giuliano Peparini tornerà nella scuola in qualità di direttore artistico del serale. Lo stesso coreografo romano ha, nelle ultime ore, postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram nel quale ha spiegato e raccontato le sue emozioni per questo imminente ritorno nel talent:

Oggi posso annunciarvelo in totale libertà: sono tornato! Per voi che mi avete sempre scritto, sostenuto e supportato in questo anno, dove i progetti mi hanno portato fuori dall’Europa. Sono tornato per gli artisti, per i giovani in cui credo profondamente..perché loro sono il futuro del nostro mondo e della nostra arte. Sono tornato per Maria e per la sua squadra con cui ho lavorato per cinque anni in maniera stupenda! [...] Cercherò di mettercela tutta per non deludervi e per stare al servizio di questi giovani talenti che chiedono solo di essere accompagnati. Sono felice di essere di nuovo qui e anche se come al solito non mi vedrete tanto, cercherò di starvi il più vicino possibile. Ci vediamo il 30 marzo. Buon serale a tutti!

La notizia però ha portato inevitabilmente a delle conseguenze piuttosto rilevanti per le sorti della trasmissione, come quella del possibile ritorno alle registrazioni, viste le ipotetiche difficoltà tecniche nell’associare i quadri del coreografo alla diretta. Per il momento non ci sono ancora certezze.