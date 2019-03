Amici 18, anticipazioni serale: Maria De Filippi rivela tutte le emozioni di Ricky Martin e Vittorio Grigolo

È tutto pronto per il serale della diciottesima edizione di Amici che debutterà il prossimo sabato 1 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. In attesa dell'inizio del programma, Maria De Filippi ha rilasciato un' intervista esclusiva al settimanale Chi in cui ha raccontato di come si stanno preparando tutti alla fase finale del talent show, inclusi i professori e nuovi direttori artistici.

Amici 18: le rivelazioni di Maria De Filippi a pochi giorni dall'inizio del serale

La De Filippi ci ha tenuto a raccontare tutte le emozioni e le aspettative dei due nuovi direttori artistici, Ricky Martin e Vittorio Grigolo:

La scelta è caduta su Martin e Grigolo perché rappresentano due grandi artisti di fama internazionale: uno il re del pop, l’altro il re della lirica. Vittorio Grigolo è entusiasta all’idea di far capire come la lirica non appartena a una élite, ma sia piuttosto patrimonio popolare. L’opera lirica racconta storie d’amore, di passione, di gelosia, di intrighi e deve, ed è capace, d’intrattenere un largo pubblico. (…) Ricky Martin è felice, a sua volta, all’idea che si trovi non davanti a un talent che in realtà è un grande casting – un casting che poi premia un ragazzo che canta e balla una volta sola o poco più o che sulla base di questo è o non è eliminato – ma su ragazzi che hanno alle spalle mesi e mesi di studio; mesi di performance e di esibizioni e che sono in grando di preparare, per esempio, per la prima puntata ben otto coreografie, se ballerini, e otto canzoni se cantanti. A entrambi piace l’idea che ognuno di loro sia, in qualche modo, rappresentativo di un mondo e di un gusto diverso nella canzone come nel ballo. C’è chi è un talento nel latino americano, chi è lo è nella danza classica, chi nell’hip-hop e chi è un talento nella break; chi, infine, è particolarmente versatile in tutte le discipline. Nel canto, poi, c’è chi è un talento nella scrittura e nel cantare le proprie canzoni, chi è un talento anche nella produzione dei propri pezzi, chi è un talento nel trap, chi nel rap, chi nel pop. E pure chi è un talento nel bel canto.

A proposito dell’invito lanciato da Milly Carlucci alla De Filippi per averla ospite come ballerina per una notte, la conduttrice ha rivelato:

Stavo vedendo Tale e Quale di Carlo Conti. Milly Carlucci era sua ospite quando, a un certo punto, ho sentito Milly dire a Carlo di consegnarmi l’invito non di C’è posta, ma al suo programma. Ho pensanto che fosse una battuta dettata dal sapere che io e Carlo siamo amici e sinceramente l’ho presa come tale. Poi mi è capitato di rileggere sulle pagine del vostro giornale, in una intervista a Milly, la stessa proposta di partecipazione al suo spettacolo. Ho capito che non era una semplice battuta, però ho pensato che non facesse sul serio, ma si trattasse di una intelligente mossa di comunicazione per creare attesa sul programma dato che sia all’invito in televisione sia all’invito attraverso il giornale non è mai seguita una telefonata né da parte di Milly né da parte degli autori di Ballando, in cui mi si chiedesse di diventare ballerina per una notte. Solitamente la prassi è questa, almeno così da sempre faccio io, e tanti altri, quando si vuole invitare qualcuno a partecipare a un programma. Da parte mia nessun problema. Per la grande Milly nulla è impossibile, anche superare la contemporaneità della diretta dei nostri programmi e se i suoi autori mi dovessero chiamare, certamente risponderò e certamente troveremo una soluzione.