All Together Now, Michelle Hunziker e il vestito strappato in diretta

Incidente di percorso per Michelle Hunziker durante la conduzione di All Together Now: le si strappa il vestito durante un'esibizione...

L'abito zebrato indossato da Michelle Hunziker in un'esibizione durante All Together Now- La musica è cambiata, in diretta ieri sera 11 novembre, non ha contribuito alla sua esibizione: il vestito si è strappato, suscitando l'ilarità della stessa Michelle (sempre autoironica) e delle compagne di palcoscenico durante quella performance, cioè Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Il vestito si è strappato all'altezza della schiena, così Michelle si è congedata rapidamente, correndo a cambiarsi d'abito e attribuendo l'incidente alla "foga" dell'esibizione. Anna Tatangelo le ha dato una mano per coprire la pelle rimasta scoperta. La Hunziker è tornata sul palco naturalmente con un altro vestito. Al momento non si hanno notizie sul destino dell'indisciplinato abito a strisce nere e bianche.

Edizione nostrana dell'omonimo show inglese, All Together Now - La musica è cambiata è un talent condotto da Michelle con la collaborazione di J-Ax, presidente della gigantesca giuria formata da un "muro" di ben novantanove persone. Ieri il programma ha segnato un record di 3.289.000 spettatori, col 16% di share e il 17% di share sul pubblico attivo. Nel corso della diretta, lo show ha raggiunto un picco di 4.260.000 spettatori e del 22.42% di share attiva.