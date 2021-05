Alfonso Signorini sparito dalla Tv dopo il Grande Fratello Vip: ecco perché

Gossip TV

Alfonso Signorini spiega perché si è preso una pausa dal piccolo schermo dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha fatto un bel lavoro con la quinta edizione del Grande Fratello Vip e la sua fatica è stata premiata, con ascolti record e un pubblico affezionato che promette di tornare davanti alla tv con il debutto della nuova stagione del reality show di Canale5. Dopo la Finale, tuttavia, Signorini è sparito dal piccolo schermo e tutti si chiedono cosa sia successo al presentatore.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini spiega perché si è allontanato dalla tv

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata un successo. Tommaso Zorzi ha trionfato come vincitore, ottenendo l’ingresso nel mondo dello spettacolo e del piccolo schermo, con la nomina di opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel frattempo, Alfonso Signorini lavora alla nuova stagione del reality show di Canale5, pronto a scegliere un cast stellare che possa competere con quelli precedenti e incollare i telespettatori allo schermo.

Nelle ultime settimane, tuttavia, Signorini è completamente sparito dalla circolazione e ha scelto di non tornare in Tv. L’accaduto ha allarmato i fan, che si sarebbero aspettati di vederlo ospite in alcuni dei salotti più frequentati di Mediaset. Una lettrice di Chi ha chiesto ad Alfonso il motivo della sua scomparsa e lui ha spiegato: “Sparire un po’ a volte non guasta. Non preoccupatevi, ci rivedremo dopo l’estate, Il fatto di stare lontano dalla televisione, dopo tanti mesi di esposizione, è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i proprio spazi e tornare a quella normalità che non sempre la tv consente”.

Niente di cui preoccuparsi insomma, Alfonso sta lavorando per il pubblico mentre si prende una pausa personale dai riflettori. Negli ultimi giorni, sono giunte indiscrezioni su tre nuovi concorrenti che potrebbero entrare nella Casa più famosa d’Italia, e chissà chi si unirà al nuovo cast.

