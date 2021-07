Alessia Marcuzzi verso Sanremo dopo l'addio a Mediaset, l'indiscrezione

Gossip TV

La conduttrice Alessia Marcuzzi pronta per il Festival di Sanremo?

Alessia Marcuzzi verso il Festival di Sanremo dopo l'addio a Mediaset? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da DiPiùTv, l'amatissima conduttrice potrebbe salire sul palco dell'Ariston insieme ad Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti.

È passata solo qualche settimana da quando Alessia Marcuzzi ha annunciato sui social la sua decisione di lasciare Mediaset dopo ben 25 anni di onorato servizio: "Ho deciso di prendermi un momento per me, non riuscivo più a immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti". Un annuncio che aveva spiazzato tutti.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una nuova clamorosa indiscrezione, lanciata da DiPiùTv e ripresa da Libero Quotidiano, sul futuro televisivo della Marcuzzi: "Direttamente dalle colonne di DiPiùTv, filtra un’ultima, clamorosa, ipotesi: quella che la porterebbe dritta dritta al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Nel caso, si tratterebbe di una corazzata che, almeno sulla carta, promette di attentare al record di share di tutti i tempi".

E ancora: "Insomma, tutto è possibile. Così come Alessia Marcuzzi potrebbe semplicemente prendersi una sorta di anno sabbatico, del tempo per stare più vicina alla sua famiglia, lei che è sulla cresta dell’onda da un ventennio, impegnatissima e sempre presente in tv. Già, perché – e lo ha spiegato la stessa Marcuzzi -, la pandemia, il coronavirus, hanno cambiato un po’ le percezioni e le priorità di tutti quanti". Rivedremo quindi la Marcuzzi sul palco del Festival di Sanremo? Staremo a vedere.