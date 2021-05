Alessia Marcuzzi, minacciata di morte, si rivolge alla Polizia: "Sporgo denuncia"

Gossip TV

Alessia Marcuzzi racconta di essere vittima di un utente fake che la minaccia di morte e di essere rimasta coinvolta in una truffa.

Alessia Marcuzzi è tra le presentatrici più amate del piccolo schermo, e ha scoperto sulla sua pelle cosa voglia dire essere famosa ma anche tanto detestata da utenti che si nascondo dietro account falsi, sempre pronti a denigrarla e minacciarla. La Marcuzzi ha deciso di rivelare quello che ha subito negli ultimi anni, spiegando perché si è vista costretta a rivolgersi alla Polizia.

Alessia Marcuzzi costretta a denunciare: ecco cosa è successo

Tra i volti che popolano i salotti televisivi, quello di Alessia Marcuzzi è senza dubbio uno dei più amati. La presentatrice ha accumulato una serie di successi negli anni, diventando un volto iconico del piccolo schermo ma la popolarità non sempre è fonte di soddisfazione e serenità. Spesso, infatti, utenti incattiviti costruiscono profili falsi per tartassare i Vip, arrivando anche a fare esplicite e terribili minacce oppure, come nel caso della Marcuzzi, ha rubare la sua identità per realizzare truffe. Alessia ha deciso di parlane più diffusamente, rivelando ad Oggi:

“Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso. Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.

Oltre alla truffa, c’è anche un’utente in particolare che sembra aver preso di mira la Marcuzzi, e che l’ha costretta a rivolgersi alla Polizia Postale. “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a sporgere denunce alla Polizia Postale”, ha dichiarato la presentatrice.