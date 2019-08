Alessia Marcuzzi: "Ho visto gli Ufo e non scherzo"

Gossip TV

La conduttrice romana intervistata dal settimanale Oggi: "Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri"

Pronta per la nuova avventura televisiva di Temptation Island Vip, arrivato alla seconda edizione, la conduttrice romana Alessia Marcuzzi, ha dichiarato al settimanale 'Oggi' di essere entrata in contatto con gli alieni.

"A cinque anni ho avuto un’esperienza paranormale. Sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri. Ero sul litorale romano, d’estate, e ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte" - ha dichiarato la Marcuzzi al giornalista Alberto Dandolo - Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra. Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò ad essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, non scherzo, io gli Ufo penso di averli davvero visti".

Oltre al particolare aneddoto legato alla sua infanzia, la Marcuzzi ha rivelato anche come è stata anche la sua prima volta, legata ad una forma di vita terrestre:

"La mia prima esperienza carnale la associo a un luogo preciso. La mia prima volta è legata a una cacio e pepe da Felice al Testaccio". Ma non tutto è andato per il meglio e la serata si è conclusa malamente: "Dopo aver fatto l'amore ho mangiato e avuto una indigestione".

La bella conduttrice dell'Isola dei Famosi, prima di tornare al lavoro e debuttare nel reality dei sentimenti, si sta concedendo una vacanza a Los Angeles, in compagnia del figlio Filippo e dell'ex velina Elisabetta Canalis.