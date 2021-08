Alessandro Cattelan sbarca in Rai con Da Grande: "È uno show puro! Ecco alcuni ospiti che vedrete nel mio programma"

Gossip TV

Alessandro Cattelan parla del suo nuovo show Da Grande: le anticipazioni e gli ospiti.

Alessandro Cattelan è pronto a sbarcare in Rai al timone di Da Grande, che andrà in onda in prima serata il 19 e il 26 settembre 2021. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex conduttore di X Factor ha parlato di questa nuova avventura televisiva anticipando qualche novità e svelando i nomi di alcuni ospiti del suo nuovo show.

Alessandro Cattelan: da X Factor a Da Grande

Cattelan, che a breve debutterà anche su Netflix con Una semplice domanda, ha parlato del suo nuovo programma Da Grande: "È uno show puro, in cui tratteremo il tema della crescita, ci chiederemo cosa vuol dire essere grandi nel 2021. Ogni generazione ha la sua età. Mio padre alla mia, 41 anni, aveva già 'finito' la sua parabola: aveva un figlio di 16 anni, un’attività che faceva da tantissimo tempo, non ti dico che era pronto alla pensione ma quasi visto organizzato a lavorare giovanissimo. Ecco, le cose cambiano. Quindi oltre a essere uno show in cui si balla, si canta, si ride, si fa qualche riflessione proprio sul concetto dell’essere grandi, ci si chiede quali siano le prove da affrontare per essere definiti tali".

"Se a X Factor facevo il presentatore classico, in questo caso l’indole è più simile a E poi c’è Cattelan" ha confessato l'ex volto storico di X Factor "...quindi sono io il primo che canta, balla, si traveste, e chiede la complicità di volta in volta dell’ospite di turno. Sarà un’alternanza di momenti, coinvolgerò vari personaggi che si integreranno nello show".

Cattelan ha poi continuato svelando i nomi di alcuni ospiti del programma: "Luca Argentero, perché il punto di partenza per me è sempre quello dell’intesa reciproca, quindi volevo iniziare con qualcuno che mi fosse amico. Insieme cercheremo di capire come cambia la vita con l’arrivo di un figlio, essendo diventato lui padre da poco. Ci sarà Carlo Conti in un ruolo un po’ diverso. Vestirà i panni di un attore e mi darà consigli su come affrontare questo ingresso in Rai: lui è una colonna dell’azienda e mi accoglierà in quanto giovane promessa. [...] Poi avremo Il Volo, con cui ci divertiremo a cantare, ci travestiremo, interpreteremo un po’ di musica di varie decadi. Verrà Elodie e con lei stiamo preparando un’esibizione 'bomba': sarà un momento di show davvero spettacolare! Antonella Clerici [...] E tanti altri ancora".