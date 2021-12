Alessandro Borghi, la sindrome di Tourette e il desiderio di paternità

Gossip TV

Uno dei migliori attori italiani, Alessandro Borghi, confessa di soffrire della sindrome di Tourette e rivela il suo desiderio e la paura di diventare padre.

Alessandro Borghi, 35 anni, romano de Roma, è uno dei migliori attori italiani, e come spesso succede lo è diventato per caso. Ha parlato di questo, e di molte altre cose, in una lunga intervista concessa a Candida Morvillo sul Corriere della Sera e alla fine si è rivelato ancora più autentico e spontaneo di come lo conoscevamo, raccontando molte cose di sé e della sua vita.



Alessandro Borghi, vita e carriera

La prima apparizione sullo schermo (piccolo) di Alessandro Borghi avviene nel televisivo Distretto di polizia, nel 2006. Seguono poi altre interpretazioni in serie come Io e mamma, Don Matteo, R.I.S. Delitti imperfetti, fino a Romanzo criminale, dove è Marcello. Diventa popolare presso il grande pubblico per i ruoli in serie popolari come L'isola, Che Dio ci aiuti e Squadra mobile e nel 2015 si fa notare al cinema nell'ultimo film di Claudio Caligari, Non essere cattivo, a cui seguono Suburra, Il più grande sogno, Dalida (dove è Luigi Tenco) e Fortunata, fino alla trasformazione e al successo del drammatico Sulla mia pelle, nel 2018, che racconta la tragica vicenda di Stefano Cucchi e gli vale il David di Donatello e il premio Shooting Star dell'European Film Academy. È stato Remo in Il primo re, Aureliano Adami in Suburra - La serie e Massimo Ruggero in Diavoli. Lo abbiamo visto anche in Napoli velata, rapato e baffuto in Mondocane, e attualmente è al cinema in Supereroi.

È difficile pensare a Borghi, fisicamente imponente e spesso alle prese con personaggi che fanno paura, come al ragazzino che racconta di essere stato bullizzato pesantemente:

Se cercavi di essere amico di chi prendeva 10, i ripetenti ti gonfiavano di botte e, se eri amico dei ripetenti, quelli col 10 non ti parlavano più. Per cavartela, l’unica era essere te stesso. Fino a 16 anni, ho solo preso botte. Tuttora, se vedo uno che tratta male un altro, provo qualcosa di brutto.

A salvarlo, nel suo caso, sono stati prima la palestra e il pugilato, poi la cultura. Nella vita, racconta, ha fatto di tutto, dal cameriere al sorvegliante notturno e al cinema proprio non ci pensava.

Alessandro Borghi e la sfida della sindrome di Tourette

Tra le sfide che ha dovuto affrontare, Borghi rivela di soffrire della sindrome di Tourette, un disturbo neurologico che può essere molto fastidioso. A lungo, prima di scoprirlo, pensava di avere semplicemente dei tic. Soffre di spasmi nvolontari e si soffia sulle dita, racconta, ma ha smesso di considerarlo un problema grazie alla diagnosi e al lavoro di attore. Il motivo è semplice "Il mio lavoro è mettermi nei panni di un altro; l’altro la Tourette non ce l’ha e quindi, in quel momento, neanch’io».

Alessandro Borghi e il desiderio di diventare padre

Fidanzato con Irene Forti, di cui è molto innamorato, Alessandro Borghi non esclude di avere figli, anzi, nella sua testa c'è già questo tipo di famiglia, anche se confessa di avere molti timori all'idea di mettere al mondo una nuova vita, ma che la sua compagna riesce a dissipare col buon senso:

Io, a volte, ho dubbi perché non mi piace quello che vedo fuori: non capisco se l’atto di egoismo sia non mettere al mondo qualcuno secondo un tuo giudizio o mettercelo conoscendo il brutto là fuori. Poi, quando ne parliamo insieme, lei mi riporta sul pianeta Terra. Mi dice: ti fai troppe domande. Ha ragione,