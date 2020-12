Alessandro Borghese si difende per le fatture false: "Una bastardata alle spalle mie e di mia moglie"

Gossip TV

Coinvolto in un'indagine per false fatture, lo chef Alessandro Borghese si difende, trascinato in una truffa da un commercialista amico di famiglia di cui si fidava ciecamente.

Alessandro Borghese, indagato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta per false fatturazioni, non ci sta: in un'intervista al Corriere della Sera ha voluto chiarire la sua posizione. Tradito da un amico di famiglia di cui si fidava ciecamente ("ci passavo tutti i weekend, le vacanze al mare, le feste comandate"), ha scoperto che il commercialista presentatogli all'epoca da sua moglie, l'uomo che gli garantiva di eseguire bonifici, gli stava sottraendo denaro. Borghese, come spiega, aveva da poco terminato di farsi restituire i soldi illecitamente sottratti da questa persona, quasi 200.000 euro, chiudendo i rapporti, ma si è visto piombare a casa la Finanza, alla ricerca di documenti che però non ha mai avuto.

Alessandro Borghese si difende dalle accuse di false fatturazioni

Incalzato dall'intervistatore, Alessandro forse realizza un errore: non aver denunciato questa persona. "Ci ho pensato, ma come facevo... Stiamo parlando di una persona di famiglia, di un legame strettissimo. Lui e la moglie erano tutti i giorni con noi. Hanno vissuto a casa mia. L’ho affrontato e lui si è messo a piangere dicendo che ne aveva avuto bisogno ma che pensava di ridarmeli." Borghese spiega che, dopo aver avuto leggeri sospetti in passato, durante il periodo del lockdown, con più tempo a disposizione, si era concentrato di più sui conti e aveva realizzato senza dubbio la truffa ai suoi danni. Adesso la priorità è salvare la propria immagine: "Questa bastardata [...] può distruggere una vita di onesto lavoro. Sono una brava persona. Devo pensare a difendere me, mia moglie e le mie figlie, dimostrando che non c’entro nulla". Borghese è già su Sky Uno con la nuova stagione del suo popolare programma Quattro ristoranti. [La foto usata proviene dal profilo Instagram dello chef].