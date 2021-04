Alessandro Borghese: l'inferno del Covid in un podcast

Gossip TV

Lo chef Alessandro Borghese racconta in un podcast come il Covid lo abbia abbattuto, ma senza dimenticare la sua ironia.

Alessandro Borghese è un ironico comunicatore, oltre che un importante chef, star e conduttore di Quattro ristoranti: anche la sua traumatica esperienza con il Covid-19 ha preso la strada di una comunicazione col pubblico e i suoi fan, nel podcast a puntate C come contrappasso, una cronaca poetica, appena stralunata e spesso dolorosa di un'esperienza umana che ha accomunato e accomuna ancora molte persone.

Borghese aveva già raccontato, a partire dalla metà di marzo, i giorni della malattia: l'aveva fatto regolarmente su Instagram, dopo i primi tempi di "blackout" totale.

Alessandro Borghese e il contrappasso del Covid

Ma in cosa consiste per uno chef quello che Alessandro Borghese descrive nel podcast come "contrappasso"? La perdita di due sensi che per un uomo devoto all'arte della cucina sono le fondamenta della professione e della vita.

Il gusto deve essere allenato ed educato per dire di conoscerlo appieno e poterci fare affidamento. Il Covid-19 me l’ha tolto di colpo… Pam, così! Anni di viaggi, di erbe spontanee, di frutta, di verdura, di pesce, di carne, in giro per il mondo, nelle vigne ad assaggiare il vino… Dov’è finito l’olfatto? [...] Ho capito sono all’Inferno e questa è la mia pena del contrappasso. Ora devo solo scoprire in che girone sono finito, e come uscirne!

Come si diceva, in C come contrappasso non c'è solo spazio per l'ironia, ma anche per un umano senso di scoramento e di disperato desiderio di riabbracciare i propri affetti.

Ho sete. Voglio quella bottiglia d’acqua, ma non riesco ad aprirla: mi fa male la schiena, il braccio, la mano, le dita, la lingua. Non ci riesco. Sono sempre solo. Chiuso su questo piano, l’ultimo di casa, quello dedicato proprio alle mie bimbe… quanto mi mancano. Sto male. Piango in silenzio, questa solitudine è il male. Voglio mia moglie. Voglio abbracciare le mie bambine, respirarle.

C come contrappasso è un'iniziativa a posteriori: Alessandro Borghese ha infatti annunciato a fine marzo di essere uscito dall'incubo, potendo riabbracciare le sue figlie e, lo speriamo, potendo tornare a riassaporare i tanti piatti con cui ha quotidianamente a che fare!