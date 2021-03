Alessandro Borghese ha contratto il Covid: "Sono a pezzi"

Gossip TV

Il popolare chef e conduttore televisivo ha annunciato di aver contratto il coronavirus.

Si allunga l'elenco di celebrità che hanno contratto il coronavirus. Negli scorsi mesi e con diversi sintomi, perché ben come sappiamo la violenza di questo virus colpisce in modo soggettivo ogni individuo, alcuni personaggi televisivi hanno dichiarato di essere contagiati, tra cui figurano, Carlo Conti, Ornella Vanoni, Alessandro Cattelan, Iva Zanicchi, Paola Perego e Mara Maionchi. In questi giorni c'è un altra personalità del piccolo schermo in quarantena a combattare per la sua salute: Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese descrive i sintomi del Covid: "Ho le ossa rotte"

Lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese ha condiviso su Instagram un video nelle stories in cui, con il suo consueto buonumore, nonostante lo si veda particolarmente provato, annuncia la notizia. "Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid. Niente febbre per il momento. Che dire… sono tutto acciaccato, ossa rotte, la testa che mi gira..." ha detto lo chef, che dieci giorni fa era a Trento per la registrazione di una puntata di Quattro ristoranti.

Borghese continua dicendo che al quinto giorno si sente leggermente meglio, "ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima, però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo. Da qua dentro non si esce per i prossimi 4 o 5 giorni e facciamocene una ragione. Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana. Tutto quello che c’è".