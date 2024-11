Alessandro Basciano: "Io tradito da Sophie con Aron Piper", Corona aggiunge: "Lui era strafatto di cocaina"

Gossip TV

Alessandro Basciano, ospite nel programma di Fabrizio Corona, "Falsissimo", è tornato a parlare del suo rapporto con Sophie Codegoni, dalla quale ha ricevuto una denuncia per cui è stato in carcare a San Vittore per circa 36 ore.

Domenica scorsa, sul nuovo canale YouTube di Fabrizio Corona era stato pubblicato un video della durata di circa un'ora con un'intervista esclusiva ad Alessandro Basciano, il 35enne ligure, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex concorrente della sesta edizione del Gf Vip, in cui ha conosciuto Sophie Codegoni, anche lei ex volto del dating show di Maria De Filippi, e con la quale ha avuto una relazione di tre anni diventando genitori di Celine Blu, nata nel maggio del 2023.

Alessandro Basciano punta il dito contro Aron Piper "Ha offerto cocaina a Sophie Codegoni"

Basciano ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle denunce ricevute da parte di un conoscente e della sua Codegoni per aggressione e stalking. L'azione legale da parte di Sophie ha portato all'arresto di Basciano che è stato recluso per circa 36 ore nel carcere di San Vittore. Dopo un lungo interrogatorio, Alessandro è stato rilasciato per mancanza di prove. La situazione ad oggi è molto complessa e ci sono due evidenti versioni della storia. Ieri, Basciano è tornato a parlare della vicenda anche perché, sul canale di Corona, Falsissimo, il video aveva problemi con l'audio e hanno deciso di pubblicarne uno nuovo.

Nelle dichiarazioni di ieri del dj genovese, pare che Sophie l'abbia tradito (come era stato vociferato all'epoca da diverse indiscrezioni) con l'attore spagnolo Aron Piper (noto principalmente per il ruolo di Ander Muñoz nella serie televisiva Élite su Netflix). In merito a questa frequentazione, Basciano ha dichiarato:

“Quello che è successo a giugno per me è un tradimento. Anche perché io avevo ancora la roba a casa sua e della bambina. Ufficialmente non stavamo insieme però io la vedo come una forma di tradimento, come lei ne ha viste altre. Lei era con queste sue solite amicizie durante la Fashion Week Uomo, solita gente, immagine, contesti, circoletto e queste cose qui. Lei si mette sulle orme di un noto attore di una famosa serie Netflix. Io non lo voglio nominare. Lei quel sabato notte viene invitata in un club di Milano, partecipa a questa cena e il dopo cena finisce a tarda notte a Palazzo Parigi, dove c’era anche il fotografo che fotografa tutti ed è un caro amico di Sophie. Restano tutti fino a mattinata inoltrata, ma alla fine rimangono soli lei e questo attore. E devo dire che lei mi ha confermato che c’è stato qualcosa ma non una cosa completa..."

Il nome dell'attore è stato fatto da Corona il quale ha parlato anche del suo uso di sostanze stupefacenti:

“Lo dico io chi è, si chiama Aron Piper. Non ci ha fatto l’amore perché lui era strafatto di cocaina”.

Basciano ha quindi replicato:

"L ui le ha offerto cocaina. Premesso che ci sia andata o no, sono stati senza vestiti assieme nel letto. E lei ha lasciato tre giorni mia figlia a sua madre e è andata appresso a uno fatto di cocaina, dopo l’importanza che le ho dato rendendola madre”.

L'ultima frase del 35enne, ha creato un certo scalpore e indignazione da parte del web anche perché la vicenda è sempre più delicata e sembra che un canale come YouTube non sia il certamente mezzo giusto per fare questo tipo di informazione.