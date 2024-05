Alessandra di Sanzo, l'attrice di Mary per Sempre, contro Francesco Benigno: "E' una brutta persona"

Gossip TV

Alessandra Di Sanzo nota interprete della pellicola cult di Marco Risi, Mary per Sempre ha replicato a Radio Cusano Campus alle dichiarazioni di Francesco Benigno, squalificato dalla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi. Benigno ha conosciuto la Di Sanzo ai tempi della pellicola ambientata in un carcere minorile siciliano, tratta dall'omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi.

Alessandra di Sanzo: "Io detesto Francesco Benigno"

Ma cosa c'entra l'attrice originaria di Novara che nel lungometraggio di Risi è stata l'interprete di Mary? L'ex naufrago l'ha nominata in una delle sue recenti dirette sui social. Non è un mistero ormai la guerra di Benigno nei confronti dell'Isola dei Famosi, reality show dal quale è stato squalificato in seguito ad un comportamento giudicato violento nei confronti di un compagno d'avventura, Artur Dainese. Dal momento del provvedimento l'attore palermitano è stato un fiume in piena e ha rivolto anche durissime parole alla conduttrice Vladimir Luxuria. In uno dei suoi tanti interventi sui social network, Benigno ha informato di aver sentito Alessandra Di Sanzo la quale lo avrebbe difeso.

L'attore ha condiviso una chat di WhatsApp e ha fatto ascoltare una registrazione di una conversazione vocale o telefonica con l'attrice, menzionata nel video di Luxuria.

“ Io con Alessandra ho lavorato e le ho chiesto di interpellare Vladimiro per farmi chiedere scusa e lei se ne è lavata le mani. Vladimiro nel suo video dice che devo la popolarità al film ‘Mery Per Sempre’ con la trans Alessandra, la meravigliosa e stupenda Di Sanzo. Eppure sentite voi cosa dice la meravigliosa Alessandra di questa persona con quella faccia senza trucco. Hai sentito Vladimir quante ne ha dette le tua meravigliosa Alessandra?!”

Secondo quanto ha rivelato invece la Di Sanzo ai microfoni di Turchese Baracchi ed Edoardo Tavassi, non ci sarebbe nulla di vero. Intervenuta in diretta telefonica, l'attrice ha dichiarato:

"E' meschino e se deve per farsi della pubblicità tirerebbe fuori qualsiasi cosa. Vladimir mi conosce ci vogliamo bene e ci siamo sentite, solo un errore ho fatto dopo che lo avevo sentito questo fuori di testa, avrei dovuto chiamarla e dirgli Vladi cosi così...non mandargli quei messaggi per cercare di fare la cosa migliore per lui. lo protetto più lui perché dico Vladi non ha bisogno di protezione e tutte queste cose però ho sbagliato, ho sbagliato a non essere pettegola. Quindi cosa ha fatto questo signore ha dovuto colpi doveva far qualcosa ormai non poteva far più niente, quindi l'unico modo per far forse qualche numero su sulle sue pagine era a tirar fuori Mary per sempre che parla male di Vladi beh certo "lui pensava che lo gli dicevo bravo hai preso Vladi lo sono contenta..."" lui aspettava questo ma povero scemo lei umanamente lo la conosco era un messaggio d'amore quello non voleva dirgli vatti a curare.

Alessandra di Sanzo ha poi concluso affermando di detestare Benigno e che anche il regista della pellicola, Marco Risi, non vuol sentire parlare di lui:

"lo lo detesto esatto non voglio mai più vederlo è una brutta persona il signor Marco Risi non vuole neanche sentir parlare di Francesco Benigno"