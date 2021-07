Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulla rottura con Stefano Settepani

Gossip TV

A distanza di un anno dalla rottura con Stefano Settepani, Alessandra Amoroso spiega cosa è successo.

È trascorso più di un anno dall’annuncio della rottura tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. Un annuncio che ha lasciato interdetti i fan della cantante, dal momento che la coppia sembrava essere molto affiatata. Dopo aver elaborato quanto accaduto, la Amoroso ha deciso di rivelare le vere motivazioni che l’hanno portata a separarsi da Stefano.

Alessandra Amoroso parla dell’ex Stefano Settepani

Alessandra Amoroso è pronta a tornare negli stadi di tutta Italia con la sua musica, per la gioia dei fan che non vedono l’ora di vederla dal vivo sul palco. La cantante si è concentrata sulla sua carriera nel corso dell’ultimo anno, tenendosi ben distante dalle pagine di cronaca rosa dopo la rottura con il compagno Stefano Settepani. I sostenitori della Amoroso sono rimasti molto scossi dalla notizia, dal momento che la coppia sembrava essere pronta per il grande passo, ma Alessandra ha sempre evitato di parlarne apertamente dopo aver comunicato la notizia tramite social per mettere a tacere le chiacchiere da corridoio.

Ora, a distanza di circa un anno dalla rottura, Alessandra ha deciso di rivelare a Grazia le motivazioni che hanno spinto la coppia a prendere strade diverse. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore. Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”, ha ammesso la Amoroso.