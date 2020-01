Alena Seredova è in dolce attesa: in arrivo il terzo figlio da Alessandro Nasi

Gossip TV

La modella ceca ha pubblicato su Instagram le foto del suo pancino.

Cicogna in arrivo per Alena Seredova. Oggi, la showgirl ceca ha dato la dolce notizia su i suoi canali social, pubblicando delle foto molto suggestive: la pancia che cresce, stretta nell’abbraccio nel suo compagno e futuro papà, Alessandro Nasi. Una sorpresa speciale per i suoi ammiratori, ma non una notizia totalmente inaspettata, in quanto la donna non ha mai nascosto la voglia di diventare nuovamente mamma.

Alena Seredova è incinta di Alessandro Nasi: il post di Instagram

Gli ultimi post condivisi da Alena Seredova sul suo profilo Instagram, hanno visto protagonista la donna, in particolare il suo pancino, circondato dal caloroso abbraccio del suo compagno, Alessandro Nasi, e un altro, nel quale la modella poggia delicatamente le mani sul suo ventre, disegnando un cuore. A quest’ultimo scatto, Alena ha aggiunto una didascalia: “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”. Alla prima foto invece, la donna ha scritto una dedica, in lingua ceca, la cui traduzione recita: “Una cicogna arriverà a giugno! O sarebbe un corvo? Chi lo sa adesso ma è il nostro amore e non vediamo l'ora”. Per Alena è la terza gravidanza, dopo David Lee e Louis Thomas avuti con l’ex marito Gigi Buffon. La donna, non ha mai nascosto la voglia di diventare nuovamente mamma, come ha già affermato in un’intervista al settimanale Chi: “Terzo figlio? Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli e ogni tanto me lo chiedono. Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli. Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare. E io l’ho imparato sulla mia pelle”.

Se per la Seredova è la terza gravidanza, per Alessandro Nasi è il primogenito. Il cugino di Lapo Elkann non è mai stato sposato né ha avuto figli finora. Ricordiamo che Nasi è uno dei detentori del patrimonio Agnelli, infatti, l’imprenditore pare che abbia impiegato brillantemente le sue possibilità: dal 2005, l'uomo è entrato nel Gruppo Fiat come dirigente del Corporate Business Development, in supporto alle attività del Gruppo dell’Asia Pacific. Una carriera in continua ascesa fino all’incontro con Alena Seredova nel 2014.

Sembra che la coppia abbia iniziato il 2020 con il piede giusto. Ora ci resta sapere il colore del fiocco da appendere fuori da casa Nasi – Seredova nel mese giugno…