Alba Parietti piange il suo ex e si commuove ricordando il passato

Ospite a Domenica In, Alba Parietti ha versato lacrime ricordando un suo storico ex, ma anche sui social si è lasciata andare ai ricordi.

Alba Parietti, ospite a Domenica In per parlare del suo libro "La cacciatrice di narcisi - Mai dare soddisfazione agli stronzi", ha dismesso per un attimo il suo ruolo classico di sardonica e tagliente, spendendo vere e sincere lacrime ricordando il principe Giuseppe Lanza di Scalea, deceduto a 74 anni lo scorso ottobre: i due avevano avuto una lunga relazione di otto anni tra la fine dei Novanta e i primi 2000. Parlando con Mara Venier, Alba, ha detto: "Ho grande rispetto della compagna di Giuseppe e di sua moglie. Ma è stato un grande amore. Era un punto di riferimento, mi rendeva tranquilla." Già a ottobre, Alba Parietti aveva già scritto su Instagram di lui, salutandolo: "Sono stata onorata e fortunata ad averti al mio fianco prima, e come amico poi: avrei dato un braccio per te. Ci siamo voluti veramente un bene dell'anima. Eri e sarai sempre il mio migliore amico, il mio pilastro, mio padre, mio fratello, la persona di cui più mi fidavo al mondo." Ecco il video che ha innestato il ricordo commosso di Alba.





Alba Parietti e il ricordo dell'infanzia su Instagram

È un momento di ricordi per Alba Parietti, che oltre a piangere ancora Giuseppe Lanza di Scalea a Domenica In, sul suo profilo Instagram aveva pubblicato una foto di se stessa da bambina, anticipando il suo intervento in trasmissione. Parole crepuscolari, dedicate a "tutte le persone che non torneranno più" e che le piacerebbe reincontrare, con la speranza di tornare al fianco dei suoi cari sotto altra forma, parte del tutto, quando sarà il suo turno di andarsene.