Al Bano, ospite inaspettata a Cellino San Marco: Simona Ventura incontra Loredana Lecciso

Gossip TV

Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi hanno scelto di trascorrere le vacanze in Puglia e fanno tappa a Cellino San Marco, ospiti di Al Bano e Loredana Lecciso.

Al Bano ha ricevuto una visita inaspettata nella sua tenuta di Cellino San Marco. Il noto cantante e la moglie Loredana Lecciso hanno accolto Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Puglia.

Al Bano, Loredana Lecciso e Simona Ventura: la foto iconica

Al Bano continua a far parlar di sé. Dopo le polemiche per il debutto musicale di Jasmine Carrisi, figlia del cantante e di Loredana Lecciso, il pugliese ha aperto le porte della sua tenuta di Cellino San Marco a Simona Ventura e al marito Giovanni Terzi. L’amatissima presentatrice, infatti, ha scelto di seguire il trend delle star italiane, trascorrendo le sue vacanze estive nella meravigliosa Puglia.

La visita della Ventura è stata immortalata da una foto che ritrae le due coppie sorridenti e serene. Foto che la presentatrice ha condiviso su Instagram, insieme ad una dedica per Al Bano:

La storia di un’amicizia… La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Albano Carrisi, per come mi insegni la vita da tempo.

Come prevedibile, la foto ha raggiunto un altissimo numero di like e condivisioni, in breve tempo. Pochi giorni fa, anche un’altra celebre donna ha speso parole dolci per il Carrisi. Si tratta di Romina Power, cinquant’anni dopo le nozze con Al Bano, che ha voluto rinnovare la sua profonda stima per il suo ex marito e ha ammesso di aver ricevuto da lui un gran sostegno durante il lutto per la morte della sorella Taryn.