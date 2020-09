Al Bano nuovo Giudice di un noto Talent show? La Verità sul ritorno del cantante alla Rai

Gossip TV

Al Bano potrebbe essere il nuovo giudice di The Voice Senior, il talent show di Rai 1, condotto da Antonella Clerici

Al Bano torna sul piccolo schermo come giudice di The Voice Senior? Questa l’indiscrezione che fa esultare i fan del cantante di Cellino San Marco. Il Carrisi potrebbe far parte della nuova giuria scelta da Antonella Clerici, che presenterà il talent show dedicato agli over 60 su Rai 1.

The Voice Senior, Al Bano nuovo giudice? L'indiscrezione

È ufficiale, The Voice Senior si farà. Al timone della conduzione del talent show, che andrà in onda su Rai 1, è stata scelta la solare Antonella Clerici pronta ad accogliere i talenti in gara. Il programma, sarà trasmesso tra novembre e dicembre e assicura tante emozioni. Nella Giuria ci potrebbe essere anche Al Bano, pronto al tornare sul piccolo schermo.

Secondo ‘TvBlog’ che ha lanciato l’indiscrezione inaspettata, il Carrisi, che non sposerà Loredana Lecciso, si preparerebbe al nuovo ruolo insieme alla figlia Jasmine Carrisi, che ha da poco debuttato nel mondo musicale con il singolo ‘Ego’, riportando un discreto successo:

Secondo le informazioni in nostro possesso Albano dovrebbe avere al suo fianco la figlia Jasmine. La stessa cosa accadde in una vecchia edizione di The Voice, quando Roby Facchinetti partecipò come coach insieme al figlio Francesco. Spruzzate dunque di vecchio e nuovo in questo nuovo programma diretto e condotto da Antonella Clerici. Ripetiamo che queste candidature devono essere ancora confermate nero su bianco e che i contratti non sono al momento ancora stati chiusi. Si attendono quindi conferme o novità nei prossimi giorni.

Fra i giudice di The Voice Senior, inoltre, ci sarà anche Elodie che continua ad incassare successi con le sue hit ritmate e la sua voce graffiante. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo con la sua Andromeda, potrebbe essere pronta a tornare su Rai 1 in una veste inedita.