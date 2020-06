Al Bano, la figlia Jasmine Carrisi segue le orme del padre e debutta come cantante

Gossip TV

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, debutta come cantante e diffonde il primo estratto nel suo singolo su una nota piattaforma social che sta spopolando.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Alla soglia dei suoi diciotto anni, la bella pugliese ha debuttato come cantante sulla piattaforma social Tik Tok, che sta facendo impazzire i giovanissimi utenti del web. Jasmine segue le orme del padre.

Jasmine Carrisi come Al Bano: il primo brano della figlia di Loredana Lecciso

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso si prepara a diventare una star. Dopo essere stata ammessa nella società di famiglia, la piccola Carrisi ha deciso di provare a sfondare nel mondo della musica e ha dato alla luce il suo primo singolo, ‘Ego’. Per diffondere la hit, Jasmine ha deciso di utilizzare un canale nuovissimo che sta spopolando tra i giovani utenti del web: Tik Tok.

Jasmine, che è diventata ufficialmente maggiorenne poche ore fa, ha invitato gli utenti dell’app a condividere la sua canzone e a creare una piccola coreografia. Di certo la figlia del cantante di Cellino San Marco sa come farsi notare e come utilizzare i nuovi canali per il giusto marketing. Del resto, anche la Lecciso ha pubblicato alcune hit come Balla con me e Si vive una volta sola che hanno raccolto un discreto successo.