Al Bano è sicuro: "Confermo che l'uomo è riuscito a distruggere i dinosauri"

Gossip TV

Al Bano non ritratta e conferma la sua versione, grazie al museo di Storia Naturale di New York.

Sta facendo molto discute la teoria di Al Bano che, per dare forza ai connazionali, li ha esortati a reagire paragonando il virus ai dinosauri sconfitti dagli essere umani. Si, avete capito bene. Dinosauri sconfitti dagli esseri umani. Una teoria che fa accapponare la pelle agli storici e che entusiasma il popolo del web. Carrisi si conferma idolo dei social e re dei trend settimanali.

Al Bano non ha dubbi sui dinosauri: "Non abbiamo testimonianze oculari, ma al museo di New York..."

Dopo l’intervento a Domenica In, Al Bano è tornato a parlare della questione nel programma radiofonico di Radio Rai 1 ‘Un giorno da pecora’. “L’uomo esiste ancora? Sì. I dinosauri esistono? No. E allora chi ha vinto?”, ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco. A riprova che quanto sostenuto sia possibile, Al Bano ha spiegato la base della sua teoria.

“Vent’anni fa andai al museo di Storia Naturale di New York, dove vidi alcune immagini, come quelle dei meteoriti che 65 milioni di anni fa caddero sullo Yucatan. Ma fecero quel che fecero sullo Yucatan - ha raccontato il Carrisi -In Puglia mi risulta che ci siano stati dinosauri ma di meteoriti non c’è n’è memoria. E poi mi ricordo quest’altra immagine che vidi. Il dinosauro e gli uomini di allora che con attrezzi vari lo uccidevano. Queste immagine non l’ho mai cancellata, mi sembrava paradossale ma vera. Certo non abbiamo testimonianze oculari ma se al museo di Storia Naturale di New York hanno messo un’immagine del genere…”

Quindi, il cantante conferma: “Confermo che anche l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”.